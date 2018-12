Rebecca Jones vive el presente tras superar el cáncer

Rebecca Jones regresa a la televisión abierta con la caracterización de Margarita Canul, una viuda con tres hijos en la nueva telenovela Doña Flor y sus dos maridos, a quienes “al vivir en un matriacado los saca adelante, soy madre de Flor, la protagonista que se quedó sin papá a sus escasos 10 años y yo como su progenitora al igual que a sus hermanos, los saque adelante, bien educados con valores, esto es lo que rescato de la historia”.



Este es el primer personaje que Rebecca recrea después de superar el cáncer, experiencia de la que habló abiertamente. “Creo que también le tomé muchas cosas positivas a la recuperación de una enfermedad tan mortal como es el cáncer. Para empezar dejé el cigarro para siempre y jamás. Me tengo que seguir nutriendo bien para seguir viviendo, lo cual se nota en el cutis del rostro y en ojos que quedan con un brillo de felicidad".

La actriz de 61 años dijo que por el momento no tiene una relación sentimental y agregó que su gran motor es vivir el presente.

“No le tengo miedo a nada, a nada, no le tengo miedo ni a volverme a enfermar, ni a morirme, porque el ahora es lo más importante, no tengo miedo a nada. Sobre todo el atacar el cáncer lo que me enseñó es vivir el momento, vivir el presente”, comentó.

La actriz expresó en entrevista con El Sol de México que admira algunas características del personaje Margarita que interpreta en Doña Flor y sus dos maridos. “La admiro porque es un personaje muy fuerte, independiente, que no necesita de un hombre para poner un foco para que haya luz en la casa. Es una mujer que está acostumbrada a resolverlo todo por su cuenta”.

También advirtió que “Margarita, ni es buena, ni es mala o ni es regular, siento que son las tres cosas como los seres humanos somos. Va a tener una personalidad atractiva al público porque dentro de su maldad, de pronto le dice cosas fuertes a los hijos para educarlos. En esta comedia no habrá graciosos, sino las mismas situaciones son las que van a causar la risa de los televidentes”, precisó.

Durante la charla a Rebecca se le cuestionó que si ella en algo se asemeja en la vida real a Margarita. “Yo para nada soy como Margarita, en mi caso soy profesionista, ella es una ama de casa. Y quiero decir que para nuevas caracterizaciones o las de siempre, no me baso en mí misma para hacer los personajes. Imagínense salir y matar a alguien como los personajes que yo he hecho, como ha sido anteriormente en Las malcriadas”, describió.

Y reiteró Jones sobre la importancia de plasmar en las historias de televisión a mujeres fuertes, inteligentes e independientes. “Sí,es bueno, pero volvimos a lo mismo, una novela no debe ser didáctica, sólo debe de tener la función de entretener, de divertir", opinó.

“Sí, es de importancia, en estos momentos que también existe mucho en torno a la violencia a la mujer, por lo que es relevante mostrar a mujeres que tengan valores bien cimentados como la de seguridad, la autonomía y dueñas de su sexualidad. Es un muy buen mensaje de esta historia".

Para finalizar, Rebecca habló sobre la nueva versión que preparan de Cuna de lobos la productora Giselle González, “yo creo que no haré a Catalina Creel, se cruzan los proyectos, aunque uno nunca se sabe nada en la vida. Yo ahorita estoy casada con Doña Flor y sus dos maridos", concluyó.