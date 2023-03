Rebecca Jones, una guerrera contra el cáncer fuera y dentro de la televisión

La actriz Rebecca Jones jamás imaginó que en la vida real también tendría que luchar contra el cáncer como lo hizo en su personaje de "Antonia Palacios" en la telenovela Para volver amar.

En el melodrama de Televisa de 2010, Antonia lidera una agencia de bienes raíces donde su fortaleza es que todas sus vendedoras son mujeres y ella las ayuda dándoles trabajo y siendo un apoyo ante la violencia de género y física que sufrían.

Pero todo cambia cuando le diagnostican cáncer de seno, por lo que ve cómo su matrimonio estable y su empresa se van a pique porque ella prefiere callar ante su esposo, hija y amigas que tiene esta enfermedad.

Finalmente, Antonia se da cuenta que también necesita el apoyo de esas mujeres que les ha tendido una mano y sobrevive al cáncer.

"La muerte me acercó a la vida"

Siete años después de ese melodrama, la actriz que protagonizó también Cuna de Lobos dio a conocer que padecía cáncer de ovario y le llevó un prolongado tiempo para erradicar esa enfermedad de su cuerpo gracias a una operación y quimioterapias.

“El año pasado casi me muero y por supuesto que el cáncer te aplasta”, expresó Rebecca Jones en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en 2020, cuando había superado el cáncer.

El cáncer, dijo, le hizo valorar cada instante que vivía e incluso lo tomó como una “bendición” porque “estaba en un lugar privilegiado para lo que me estaba pasando porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad”.

La muerte me acercó a la vida, me cambió.

Confesó que durante ese difícil periodo lo pasó en soledad, pues ya estaba divorciada del actor Alejandro Camacho (se separaron en 2012) y su hijo Maximiliano no vivía con ella, pero estaba al pendiente.

“Max fue mi amigo, mi compañero, nos reímos tantas veces de lo que me estaba pasando”, dijo.

Sin embargo, esos días los recordaba como un espacio íntimo que tuvo para ella porque siempre estaba trabajando.

Relató que su primera quimioterapia le provocó que se hinchara su cuerpo por la cortisona e incluso confesó que hizo uso de la marihuana medicinal para soportar los dolores y poder comer porque tenía poco apetito.

“Cuando ya pasó todo me sentí tan orgullosa, me sentí tan orgullosa de mi cuerpo, de mí, me sentí fuerte, sentí que había rebasado todo lo que en mi vida pensé poder rebasar”, expresó.

Sobre la pérdida de su cabello por las quimioterapias, Rebecca Jones mencionó que el estilista Romualdo Ramírez “Pupy” fue quien la rapó y hasta le llevó una peluca

“Hay muchas mujeres que eso es lo que más les cuesta, pero a mí no”, mencionó.

Ese difícil recuerdo la actriz lo compartió el 28 de febrero de 2019 en su cuenta de Instagram

28 de febrero de 2018. Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mi significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir.

En 2019, la actriz pudo entrar en la etapa de remisión de su enfermedad, es decir, se había podido controlar; sin embargo, en el 2022 su salud volvió a recaer por una neumonía que la llevó a ser intubada, lo que provocó su salida de la telenovela Cabo que grababa para Televisa, pero Rebecca negó que el cáncer hubiera regresado, tal como lo dijo su ex Alejandro Camacho a la prensa.

Este miércoles 22 de marzo, la actriz Rebecca Jones falleció sin que se informaran las causas; su agencia solo detalló que estuvo en sus últimos momentos acompañada de su familia y su funeral será privado.

¿Qué es el cáncer de ovario y sus síntomas?

Este padecimiento ocasiona que las células de los ovarios crezcan de manera descontrolada, por lo que se propagan y generan distintos problemas en el cuerpo. Este aumento descontrolado tiende a invadir y destruir los tejidos sanos, de acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer.

Los síntomas son:

Hinchazón o inflamación abdominal

Sensación de saciedad rápida al comer

Pérdida de peso

Molestia en la zona pélvica

Fatiga

Dolor de espalda

Cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento

Necesidad frecuente de orinar









