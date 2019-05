Reconocen a Madonna por su defensa de la comunidad LGBTIQ

La cantante estadunidense Madonna se convirtió en la primera mujer en recibir el reconocimiento “Defensor del cambio” dentro de los Glaad Media Awards, plataforma del colectivo Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgéro y Queer (LGBTIQ).

"Tan pronto como entiendes realmente lo que significa amar, entiendes lo que se necesita para convertirte en un ser humano, y que es deber de cada ser humano luchar, defender, hacer lo que podamos y lo que sea necesario”, indicó al recibir la víspera el reconocimiento, según el sitio web de GLAAD.

Celebridades Nuevo éxito de Madonna y Maluma desata la envidia de Miley Cyrus

La cantante que promociona su nuevo sencillo “I rise”, luego del tema “Medellín” que grabó al lado de Maluma, fue reconocida la víspera por GLAAD, una de las principales plataformas de apoyo y ayuda para el colectivo LGBTQ, en el marco de la 30 edición de su gala anual.

La presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis, dijo en la página web de la organización que "Madonna siempre ha sido y siempre será la mejor aliada de la comunidad LGBTQ (…) desde la crisis del VIH hasta los problemas internacionales de LGBTQ, ella impulsa sin temor a un mundo donde se acepte a las personas LGBTQ”.

“Su música y su arte han sido medios de salvamento para las personas LGBTQ a lo largo de los años y sus palabras y acciones afirmativas han cambiado innumerables corazones y mentes". Last night at the #GLAADawards, we honored a New York and global icon who has used her career to accelerate acceptance for LGBTQ people. Congratulations @Madonna! pic.twitter.com/PggGwORd8M — Sarah Kate Ellis (@sarahkateellis) 5 de mayo de 2019

La artista, quien lanzará su nuevo material discográfico “Madame X”, el próximo 14 de junio y creadora de éxitos como “Vogue”, “La isla bonita” “Hung up” y “Like a virgen” se convirtió en la segunda persona y primera mujer en recibir este reconocimiento especial gracias a su labor como defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ, después del expresidente estadunidense William Clinton en 2013.

La ceremonia se transmitirá exclusivamente en la plataforma de GLAAD el domingo 12 de mayo.