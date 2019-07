Reconocen trayectoria de Silvia Mariscal

Larga, hermosa como la vida, un continuo aprendizaje y cada día sigo aprendiendo hacer actriz, es como define su carrera en la actuación la señora de la escena teatral Silvia Mariscal, quien fue reconocida por sus compañeros de la obra Toc Toc, de la que es parte con el personaje de María que está en temporada en el teatro Libanés.

Con cinco décadas de trayectoria y apadrinada en la noche del pasado sábado en la ceremonia alusiva por el actor Manuel Flaco Ibáñez, Ana Bertha Espín, Rosa María Bianchi y Nuria Bages, quienes junto con el público asistente a la función de las 21:00 horas la colmaron de sendos aplausos celebrándola.

Silvia Mariscal en charla con Organización Editorial Mexicana (OEM) precisó que no todo ha sido todo miel sobre hojuelas en su caminar en los escenarios teatrales, foros de televisión y sets cinematográficos, en más de dos veces quiso tirar la toalla por las situaciones difíciles de la profesión.

Fue muy sincera en expresar que tuvo en la actriz Betty Davis, la inspiración para ser actriz y en Rita Macedo, "la maestra, la guía para pararse en la televisión, en el cine y el teatro".

Aunque ya no es exclusiva de Televisa siendo sus más recientes trabajos Ringo y El hotel de los secretos, externó su malestar que en este según trabajo, "no se le dio la valía cono una producción de televisión, porque era la historia tomada de la original de España. Y dije tanto trabajo para que no se aprecie su valía, tras tanto esfuerzo de todo el elenco. qué pena".

Silvia Mariscal acepto que aunque ya trabajó en televisión con Juan Carlos Colombo desea tenerlo de compañero en una película o en teatro, es un asignatura pendiente por realizar próximamente, además que soy su fan. "La nobleza de mi profesión es que voy hacer actriz hasta que ya no pueda. Sé que tengo una larga vida como actriz, son mis primeros 50 años y voy por más".

De María su personaje en Toc Toc considera, "no me gustaría ser como ella con esos tocs como el hecho que si no se persigna puede ir al infierno. Y sin embargo lo considero muy rico en esencia. No hay personaje que no quiera hacer yo".