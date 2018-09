Red Hot Chili Peppers se preparan para trabajar en su nuevo álbum

Han pasado tan solo dos años desde el lanzamiento de su undécimo álbum -The Getaway (2016)-, pero Red Hot Chili Peppers ya piensan en su siguiente entrega.



Eso al menos ha asegurado el vocalista Anthony Kiedis a The New York Post, concretando incluso que los planes de la banda pasan por ponerse manos a la obra en el estudio en dos semanas.

Ya a finales de 2017, el batería Chad Smith reveló que planeaban escribir nuevas canciones durante el presente año, con la idea de lanzar un nuevo álbum en el horizonte, aunque sin fechas concretas.



Este nuevo álbum será el duodécimo del grupo y el tercero con la alineación actual, que incluye a Kiedis, Flea (bajista), Chad Smith y Josh Klinghoffer (guitarrista).

