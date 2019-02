¡Es oficial! Los Jonas Brothers regresan y traen nuevo sencillo

Como lo escucharon, es 100% real que el trío de hermanos que conquistaron nuestro corazones hace 10 años está de vuelta.

Esta mañana en redes sociales se dio a conocer de manera oficial que el viernes 1 de marzo se lanza su nuevo sencillo Sucker luego de alrededor de 6 años de haber tomado rumbos distintos.

Por su parte, el programa de James Corden lanzó un video promocional de su ya famoso Carpool karaoke anunciando que la próxima semana será "The Jonas Brothers Week" es decir, una semana entera dedicada al regreso de la banda.

We’re baaaccckkkk… @latelateshow #LateLateJonas https://t.co/VyGTdmETzv pic.twitter.com/W0jMU5xnBR — Jonas Brothers (@jonasbrothers) 28 de febrero de 2019

Recordemos que fue en 2007 cuando los Jonas Brothers se volvieron un fenómeno mundial firmando un contrato discográfico con la disquera Hollywood Records, además de lanzar una serie de películas y programas para Disney Channel.

Luego de lanzar un álbum no tan exitoso en 2013, decidieron tomar un "descanso indefinido" para enfocarse en sus proyectos como solistas.

Ver esta publicación en Instagram Midnight ET #Sucker Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 28 Feb, 2019 a las 6:50 PST

Joe lanzó un álbum con una nueva banda llamada DNCE, mientras que Nick se adentró en su carrera musical teniendo éxitos como Jealous y Closer. Y Kevin se dedicó al hogar con su esposa y sus dos hijas.

Just for you guys 🎉 pic.twitter.com/IaYohmXMBv — Jonas Brothers (@jonasbrothers) 28 de febrero de 2019

Cabe destacar, que los tres eliminaron todo el contenido pasado de sus redes sociales y sólo dejaron los promocionales de su nuevo sencillo.