Regresa Blas García para liderar a los Autobots en Transformers: El Despertar de las Bestias

Un hombre afortunado y agradecido es cómo podría definirse Blas García, actor de doblaje que está próximo a cumplir seis décadas de trayectoria, prestando voz a personajes como el burro Igor en la franquicia de Winnie The Pooh, Rubeus Hagrid en Harry Potter o a actores como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

“Doy gracias que después de tantos años la gente me sigue hablando para estar en sus proyectos, que le sigue gustando mi trabajo y qué bueno que le gusta mi actividad”, afirmó el actor en entrevista.

Fue en 1966 cuando comenzó en el doblaje como recomendación de Arturo Mercado. Aun siendo estudiante de teatro en Bellas Artes. En un inicio no sabía a qué dedicarse, pero el destino lo llevó a utilizar su voz para contar muchas historias y conocer a gente de la que pudo aprender e inspirarse para desarrollar su propia técnica de doblaje.

“Recuerdo que tenía un compañero que se llama Carlos Becerril, lo vi trabajar desde el inicio y era mi máximo, no sabía qué hacía mejor, si lo rápido que lo hacía o lo bien que lo hacía y estaba detrás de personajes interesantes de distintos géneros tanto en comedia, como en drama.

“Cuando llegaba a la compañía y si no tenía llamado me metía a la sala donde él estaba porque me asombraba su manera de trabajar, fue una motivación verlo trabajar y querer ser como él, es un ejemplo a seguir”, expresó.

Uno de los proyectos más importantes que ha tenido es el doblaje del personaje Optimus Prime, en la franquicia de Transformers.

Este año repetirá su experiencia con Optimus para la séptima cinta Transformers: El Despertar de las Bestias, que estará disponible en cines a partir del 8 de junio.

“En cada trabajo trato de hacer siempre lo mejor, sin pensar que ya lo he hecho muchas veces o pensar en hacerlo con la mano en la cintura, ¡no! En lo personal, lo que trato de hacer es darle la importancia que tiene a cada llamado que me hacen, no porque sea una serie que ya tengo hecha o ya he participado, voy a hacer el personaje sin darle tanta importancia, al contrario, trato de concentrarme bien y ofrecer la misma actitud para cada escena, que el director me diga qué quito o qué cambio”, expresó.

Formar parte del elenco de esta saga le ha traído grandes reconocimientos a García, sobre todo de la gente, quienes, asegura, lo reconocen mientras se desplaza en la ciudad.

“Sí me he llevado sorpresas, por ejemplo, en la calle tomando un taxi la gente me reconoce. Me he encontrado gente que identifica mi voz y me pregunta a qué me dedico, otros no tanto, algunos sí se interesan mucho más incluso no me quieren cobrar el viaje”, dijo.