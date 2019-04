"Reino Unido eres la perra de EU", Pamela Anderson tras arresto de Assange

Pamela Anderson, una de las personas más cercanas a Julian Assenge, fundador de Wikileaks, reaccionó ante su detención acusando a Reino Unido de ceder ante Estados Unidos.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz manifestó su enfado y desacuerdo por el arresto del fundador de Wikileaks.

"Estoy en shock. No pude escuchar claramente qué dijo, se ve muy mal", en relación al vídeo en el que se ve cómo el australiano, con barba blanca y bastante desmejorado, es arrastrado por la policía británica al exterior del edificio. "¿Cómo pudiste, Ecuador? ¿Cómo pudiste, Reino Unido? Por supuesto, eres la perra de Estados Unidos y necesitas una distracción de la idiota mierda del Brexit"

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 de abril de 2019

La policía británica se llevó detenido este jueves al activista Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, donde ha estado refugiado durante cerca de siete años por temor a ser extraditado a Estados Unidos.



Washington reclama al hácker australiano por los miles de documentos secretos que aireó su portal WikiLeaks y le acusa de cargos que pueden acarrear hasta cinco años de cárcel, mientras que la justicia británica pide hasta otro año de prisión por violar las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido.



El informático australiano emergió de su largo encierro en la sede diplomática, ubicada en el adinerado barrio de Knightsbridge, con el pelo cano recogido, una larga y descuidada barba y aferrado a un libro del autor estadounidense Gore Vidal.



Agentes de Scotland Yard habían entrado en la embajada sobre las 09.15 de la mañana hora local (08.15 GMT), después de que Quito retirara la protección diplomática que concedió al activista en 2012.



Assange salió esposado del edificio una hora después, tras haberse resistido al arresto, según relataron las acusaciones por la tarde, durante la vista que se celebró en la Corte de Magistrados de Westminster.



El juez declaró culpable a Assange por no haberse presentado ante la justicia hace siete años, cuando debía responder por unos delitos sexuales supuestamente cometidos en Suecia.



Otro magistrado determinará en las próximas semanas la sentencia definitiva que deberá cumplir en el Reino Unido.

Con información de EFE