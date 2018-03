Renée Zellweger deja atrás a Bridget Jones para convertirse en Judy Garland

Una nueva fotografía de Judy Garland inunda las redes sociales ante la creciente expectativa de una película biopic sobre la artista, encarnada ahora por Renée Zellweger, quien acapara miradas por la impresionante transformación.



Para interpretar a la simpática Bridget Jones, Zellweger debió engordar varios kilos y de inmediato sumergirse en dietas a fin de transformarse en la ambiciosa delincuente Roxie Hart, en Chicago; así que nadie duda en catalogarla como una de las actrices más camaleónicas de los últimos tiempos.

La artista originaria de Texas es una de las pocas que han conquistado los cuatro premios más importantes del cine en Estados Unidos: el Oscar, el Bafta, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores.

FOTO: Miramax Films

Su foto convertida en Garland durante el rodaje de la cinta biográfica se ha vuelto viral en redes sociales pues, una vez más, no se reconoce a Zellweger, incluso muchos discuten sobre qué actriz se halla bajo el maquillaje.



El largometraje, dirigido por el británico Rupert Goold, se enfoca en los últimos conciertos ofrecidos por la Garland en Londres, en 1968, cuando luchaba con un gran cansancio y deterioro de salud.

#JUDY starts principal photography in London today, starring Academy Award winner, Renée Zellweger as Judy Garland!#judygarland #reneezellweger #london #thetalkofthetown #jessiebuckley #finnwittrock #michaelgambon #rupertgoold #pathe #calamityfilms #bbcfilms #ingenious pic.twitter.com/VJAnMRuzKV — Judy (@JudyGarlandFilm) 19 de marzo de 2018

La afamada actriz y cantante murió unos meses después de aquella gira, en junio de 1969, en Londres, tenía solo 47 años de edad, y la causa conmocionó a su legión de admiradores: sobredosis accidental de barbitúricos.



Garland llegó a la cúspide de la popularidad tras protagonizar la cinta “El mago de Oz” (1939), que le valió un Oscar especial a la mejor actriz juvenil, pero su impresionante carrera incluyó también premios como el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy y el Tony.

El triunfo profesional no siempre se refleja en éxitos dentro de la vida privada y la de Garland estuvo plagada de adicciones, disturbios financieros, problemas psicológicos y diversas relaciones íntimas, todo lo cual no representan retos para la experimentada Zellweger.

Cualquiera que la conozca bien lo sabe, y las dudas sobre qué actriz encarna a Garland en el largometraje Judy, pese a no ser secreto el elenco, lo confirman, la foto filtrada permite ver que se ha convertido de lleno en ella.

Renée Zellweger is playing Judy Garland in a new movie about the icon's final concerts in London — get ready for the Renéessance!!! pic.twitter.com/EqmbCpnTRm — Jarett Wieselman (@JarettSays) 19 de marzo de 2018