Rescate de una memoria personal: Yvonne Venegas expone Días únicos

La manera en que se realizaba el retrato de bodas del estudio "Venegas Fotografía Fina" en la década de los setentas y la relación entre la fotografía íntima y la práctica de investigación artística actual, es la idea de la exposición Días únicos: el estudio y su archivo, proyecto de la artista Yvonne Venegas que se inauguró ayer en el Vestíbulo de Arkheia del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

La muestra que estará en el espacio universitario hasta el 1 de diciembre, es el resultado del rescate de imágenes del archivo de este comercio dedicado a la imagen establecido en Tijuana, Baja California Norte, desde 1972 por José Luis Venegas y Julia Edith Percevault, padres de la expositora.

Curada por Cuauhtémoc Medina y Jaime González, la exhibición presenta una selección del extenso acervo de negativos acumulados a lo largo de décadas de trabajo del local. La investigación de la artista también documenta la evolución histórica de la fotografía al presentar algunas de las innovaciones técnicas y compositivas, importadas desde Estados Unidos después de la década de los sesenta y sus implicaciones sobre la construcción de la estética característica de cierta identidad social.

“La propuesta es reformular un archivo con el que estuve muy de cerca, viendo como se construía, digamos que yo crecí en el estudio, veíamos como venían los clientes arreglados y listos para la foto, haciendo su mejor esfuerzo y de alguna forma a mí se me quedó marcado que había huecos en la descripción de ese espacio, quedaron algunas cosas sin contarse que si están en el archivo, que no fueron reconocidas en su tiempo o no se consideraron debidamente importantes para incluirse en el resultado final”.

Así lo comentó en entrevista para El Sol de México, la gemela de la cantante Julieta Venegas quien precisó que significa en lo personal esta exposición “es una visita a ese archivo, como ver el lado oficial por un lado y conocer por primera vez todo junto, porque habrá un gran número de imágenes del documento oficial como si se aceptaba y por otro lado otras que no fueron aceptadas y aquí invertimos como el protagonismo hubo algunas piezas que yo elegí en la pared y las otras las que están en una mesa”.

Son alrededor de 300 fotografías impresas y en negativos y un video tomado del archivo del señor Venegas, debido a que él hacía este trabajo para las bodas “es como una mirada a todo el estudio, inclusive nos trajimos el fondo que usaba en los setentas y que todavía lo usa y mi papá se vio como lindo al prestarlo para la exposición y ahí la gente se puede tomar fotos”, dijo Ivonne en medio de risas.

En cuanto al material expuesto, la artista manifestó: “Algunas son fotos originales, todo el archivo de mi papá lo tengo en negativos, algunas en impresiones originales y esas se ven diferentes porque algunas las estoy haciendo en digital. Ha sido un trabajo súper padre, es como ver a mi papá en acción”.





Y agregó al hurgar en los recuerdos del estudio Venegas: “Ahí se ven las novias haciendo gestos en el espejo, saliendo por la puerta de la casa, es muy lindo verlo así como reunido, ver las diferencias de las casas, de las recámaras de ese tiempo a las de ahora”.

Yvonne continuó su relato como en un viaje al pasado. “Mi papá empezó a tomar fotos a fines de los sesentas él estaba trabajando en Los Ángeles y en 1972 abrieron su estudio en Tijuana y a partir de ahí es que trajo ese formato de color, fue un éxito y hasta la fecha el sigue trabajando con fotografías de bodas y sociales”.

▶ ¿Qué pensabas de niña cuando estabas en el estudio?

Era curioso, ahora que tengo una fascinación por la sociología, sigo fotografiando espacios de clase media alta, porque siento que todavía tengo algo que decir al respecto y siento que ahora al ver todas estas imágenes regreso a mi infancia y también existe una variante de cómo viví la experiencia. Como que mi papá tenía dos personalidades, una para los clientes y otra para la familia, pero en general, veo la fotografía como una posibilidad sociológica”.

▶¿Cómo es tu sentir de ver ese trabajo análogo y ahora la transformación a lo digital?

Siento una nostalgia, y percibo que la fotografía es análoga y sigo haciendo fotografía análoga también digital obviamente, y el trabajo con el que tengo que crecer es análogo, porque creo que el ritmo es diferente, digamos el feeling es diferente, siento como que tener el material es importante, los negativos, con el archivo de mi papá.

Me parece que es una doble vida que tiene la fotografía, es una herramienta fantástica, también creo que nos está ayudando a ver las imágenes perfectas, la pureza con la que exponemos las imágenes es extrema. Imposible en la fotografía análoga, pero por eso y no por nostálgica, pero siento que lo artesanal que tiene la fotografía análoga, tiene mucho valor para mí, porque creo que la persona y sus errores, pueden estar incluidos desde que tomas la foto, hasta que la imprimes y yo siempre estuve muy involucrada en el proceso de mi trabajo, ahora no tanto, de la impresión, de la edición que siempre me he interesado mucho involucrarme, aprendí muchísimo al ser impresora análoga profesionalmente y ha sido parte del aprendizaje para mí”.

▶¿Qué te provocan las historias de vida a través de la imagen?

A mí me interesa mucho trabajar con personas, hace muchos años empecé a ver el archivo de mi papá y luego me alejé ahora, por x y y, por madurez y luego hice otros tres proyectos, pero cuando me acerco al archivo me encuentro con su magia, siento que acercarte a un acervo así de repente es constelar energías. Les he hablado a personas que salen en las imágenes, pedirles permiso para exponer las fotos y me he encontrado con todo tipo de respuestas, no sé cómo se ven ahora, y lo pienso, ya pasaron 40 y tantos años, imagínate que va a ser de mi vida, todo lo que ha pasado en ese tiempo es muchísimo, entonces se me hace muy fuerte, ¿qué significó para ellos la boda, ¿fue bueno?

En esa época si era importante porque era para siempre, pero digamos incluso, el significado como ritual social, creo que ahora la gente se casa para el Instagram, antes lo hacían para su sociedad, para su comunidad como una forma de establecerse y es muy bonito que aún permanezca ese material y se tenga una oportunidad de revisitarlo.

▶¿Qué significa para ti exponer en un espacio universitario?

Es muy emocionante, un gran honor, estoy muy emocionada y es uno muy cercano a mi corazón y creo que de alguna manera es el ADN de toda mi obra, es muy emocionante y estoy muy agradecida que me consideraron para exponer aquí, porque lo ve tanta gente, hay muchísima que pasa diario, es una exposición que nunca me la hubiera imaginado.

También para que la conozcan las generaciones en un formato distinto, eso da una excusa para hablar de la cosa técnica pero también creo que es la mirada, considerar que lo vulnerable y lo no perfecto tiene valor. Creo que mi trabajo es más conocido y recibe más respuesta de generaciones más jóvenes, esta es una gran oportunidad para tener contacto con un trabajo que se hizo hace cuarenta y tantos años.

▶¿Documentarás este trabajo de alguna otra forma?

De seguro va a ser un libro, es el trabajo de mi papá y quiero reinterpretarlo y después del mismo archivo me gustaría hacer otra publicación, pero con un visión de la mujer de esa época. En Tijuana por todo había reina, del Cetis, del rotario, me encanta como esa forma de honrar lo femenino y también como reconsiderándolo en el tiempo es interesante encaminarlo y cómo todas las mujeres que retrataba en los eventos solas, este intercambio también se me hace interesante explorarlo”, concluyó.





EL DATO

¿Quién es Yvonne Venegas?

Nació en Long Beach, 1970 y se graduó en International Center of Photography en Nueva York. Obtuvo una maestría en Artes Visuales por la Universidad de California, San Diego. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Estados Unidos, México, Brasil, España, Francia, Canadá, Polonia y Rusia. Su trabajo fue premiado en la X Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en la Ciudad de México; obtuvo el premio Magnum Expression Award 2010 otorgado por la agencia Magnum Photos; fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fonca en 2011 y 2015.