McGregor agredió al novio de Megan Fox: todo lo que te perdiste de los MTV VMA 2021

La ceremonia de premiación de los MTV Video Music Awards (MTV-VMAs) 2021 no sólo dio de qué hablar por el talento que se presentó en el evento. Durante su realización hubo espectaculares y llamativos outfits, presencia latinoamericana e incluso un conato de bronca entre dos de sus asistentes.

A continuación te compartimos algunos de los momentos más llamativos de la entrega.

Conor McGregor y Machine Gun Kelly a punto de llegar a los golpes

A escasos minutos de que iniciara la alfombra roja que en de los MTV VMAs, una ligera bronca se presentó entre el exponente de la UFC y el rapero.

Ambas celebridades se hicieron de empujones luego de que el músico Machine Gun y su pareja Megan Fox le negaran una fotografía a Conor McGregor, según reportes. Por esta actitud el luchador se molestó y se hizo de palabras con el Mc.

A pesar de lo faramalla de la situación, todo terminó en un intercambio de palabras. Posteriormente ambas disfrutaron del evento.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta — Barstool Sports (@barstoolsports) September 13, 2021

Olivia Rodrigo “rompe una cámara” de los MTV

Durante su presentación en la premiación, la cantautora Olivia Rodrigo llevó euforia a otro nivel pues al terminar su interpretación golpeó a la cámara que la filmaba provocando que se quebrara.

The way @Olivia_Rodrigo just broke the camera... #VMAs pic.twitter.com/ferLc1MrRi — MTV NEWS (@MTVNEWS) September 13, 2021

Doja Cat conquista el cielo

Si de entradas alucinantes se trata la rapera está en el top 1. Para una de sus participaciones en el escenario Doja Cat arribó desde las alturas, mientras la rodeaba un halo de luz.

Get yourself a #VMA host who also delivers an INCREDIBLE performance. @DojaCat, you are everything. 💌 pic.twitter.com/7pjrJegFtG — MTV (@MTV) September 13, 2021

Latinoamérica presente

El reggaetonero Ozuna se encargó de que la esencia latinoamericana no faltara para esta ceremonia, pues con su canción ‘La Funka’ (de las pocas interpretadas al español) puso a bailar a los asistentes.

Su show estuvo acompañado de algunas curiosas botargas que recuerdan a los peluches que uno puede extraer de una máquina.

Hoy ya tenemos #LaFunka disponible y @ozuna nos dio un Performance inolvidable en los #VMAs 🔥🧸 pic.twitter.com/wBRcbPzLzH — Sony Music México (@sonymusicmexico) September 13, 2021

Los mejores outfits

Este tipo de ceremonias son la excusa perfecta para que los nominados e invitados luzcan sus mejores vestimentas, no obstante algunos de los asistentes presumieron prendas que acapararon más de una mirada.

Tal es el caso de la rapera Doja Cat, quien una de sus presentaciones en el escenario lució un bello vestido entallado color durazno, con falda corte de sirena. Pero lo que llamó la atención de los asistentes fue su “sombrero”.

La artista californiana quiso alejarse de los bombines, los trilby o los brixton y decidió utilizar arriba de su cabeza una silla, sí una silla que lucía las patas hacia arriba en tono rojo.

POR FAVOR DIOSITO NUNCA BORRES ESTA IMAGEN DE MI MENTE @DojaCat#VMAs pic.twitter.com/HgwsjJyYQR — MTV Argentina 🌈 (@MTVLAargentina) September 13, 2021

Camila Cabello, que actualmente busca la conquista de Amazon Prime Video, lució un llamativo traje de Alexis Mabille Couture que presumía un corpiño fucsia, falda roja y un gran moño satinado.

A destacar su fascinante tipo de maquillaje, pues este le permitió que sus ojos resaltaran más durante la premiación.

Por su parte, el rapero Lil Nas X fue una de las personalidades protagonistas de la noche, pues arribó a la alfombra luciendo una reinterpretación de un vestido de graduación estadounidense.

El diseño en tonalidad lila era mitad traje, mitad vestido de fiesta para dama, recubierto de cristales y firmado por Versace.

Por su parte, y ya arriba del escenario, Kim Petra presumió un llamativo vestido en tonalidad rosa brillante para inaugurar la ceremonia.

La forma en la que @kimpetras la ROMPIÓ en el preshow de los #VMAs 💓 ¡Corre a MTV para disfrutar de mucho más! pic.twitter.com/nrBDdGLUBG — MTVLA (@MTVLA) September 12, 2021

Premiaciones

La conquista de la música oriental no pasó desapercibida en la premiación de los MTV-VMAs 2021, pues la banda BTS se llevó el galardón a Mejor Video de K-POP además de la categoría a Grupo del Año.

BTS y el ARMY siempre tan SUPERIORES 👑 Los chicos se llevan el #VMA a Mejor Video de K-POP pic.twitter.com/MsLN9cTOD1 — MTVLA (@MTVLA) September 12, 2021

A pesar de haber participado en los empujones contra McGregor, el rapero Machine Gun Kelly se llevó el premio a ‘Mejor Alternativo’ por su tema ‘My ex’s best friend’ junto a Blackbear.

Su reacción ante su premio quedó en el corazón de sus fanáticos.

ASÍ ESTOY VIENDO EL PERFORMANCE DE @machinegunkelly pic.twitter.com/R3lK9deB5k — MTVLA (@MTVLA) September 13, 2021

Una de las participantes que arrasó con la entrega fue Olivia Rodrigo pues consiguió los premios a Canción del Año por ‘Drivers License’ y a Mejor Artista Nuevo.

🔥 FELICITACIONES A @Olivia_Rodrigo POR LLEVARSE OTRO MOON PERSON 🔥#VMAs pic.twitter.com/04VwHdtRov — MTV Argentina 🌈 (@MTVLAargentina) September 13, 2021

Mientras que la estrella de pop, Justin Bieber se convirtió en el artista del año para lois MTV Video Music Awards 2021.

Yo estoy como Hailey #VMAs pic.twitter.com/cl75wG9KUh — MTVLA (@MTVLA) September 13, 2021

