Ric Ocasek, cantante de The Cars, muere a los 75 años

Ric Ocasek, cantante y principal compositor de los éxitos de la década de 1970 y 1980 del grupo The Cars, murió el domingo en su casa de Manhattan a los 75 años.

Ocasek fue declarado muerto en su casa luego que alguien llamó al 911 para reportar que no respondía, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. La causa de la muerte será determinada por el forense.

Falleció Ric Ocasek, alguna vez hemos escuchado esta hermosa canción pic.twitter.com/SMaInogG9M — Hopes 🧢 ☃️ (@Hopes_19) September 16, 2019

Sus representantes no pudieron ser contactados para hacer comentarios el domingo.

"Qué triste. Un gran compositor, cantante, intérprete y productor", dijo el roquero Peter Frampton en Twitter sobre Ocasek. Mis pensamientos están con su familia. Descansa en paz", agregó.

Ocasek, cuyo nombre completo era Richard Theodore Otcasek, nació en Baltimore en 1944 y conoció al bajista y futuro compañero de banda Benjamin Orr después de mudarse a Cleveland para hacer la escuela secundaria.

Ambos se unieron al guitarrista Elliot Easton, al tecladista Greg Hawkes y al baterista David Robinson y formaron The Cars a mediados de 1970 en Boston. Ocasek era el compositor principal, cantaba las voces y tocaba la guitarra.

El álbum con el nombre de la banda, que tenía los singles "Just What I Needed", "My Best Friend's Girl" y "Good Times Roll", alcanzó el número 18 en los charts de álbumes de Billboard y la colocó a la vanguardia del pop rock.

The Cars anotaron su primer single en llegar a los primeros 20, "Let's Go", en 1970 y lanzaron una sucesión de éxitos a lo largo de la década de 1980 como "Shake It Up" y "Drive", siempre identificables por la voz distintiva de Ocasek.

Ric Ocasek junto a Paulina Porizkova, Iman y David Bowie. Cada vez que subo está foto añado lo mismo: Clase. pic.twitter.com/XBRuO6Ikvw — Gonzalo Oyanedel (@gxl_oyanedel) September 16, 2019

La banda se separó en 1988 y Orr murió de cáncer de páncreas a los 53 años en 2000. Los miembros restantes se reunieron para un álbum final, "Move Like This", en 2010.

The Cars fue incluida en el Salón de la Fama del Rock 'n' Roll en 2018.

Después de la disolución final de la banda, Ocasek, quien a menudo hablaba de su disgusto por las giras, produjo decenas de álbumes, lanzó material solista, escribió poesía e hizo arte visual.

Ocasek se casó tres veces y tuvo seis hijos, dos de cada relación.

Su tercera esposa, la supermodelo Paulina Porizkova, anunció en mayo de 2018 que la pareja se había separado después de 28 años de matrimonio.