Richard Gere acepta desafío de protagonizar serie de TV

Aunque Richard Gere tenga más de 45 años de trayectoria, su carrera todavía tiene nuevos horizontes por descubrir. Y es que el actor ganador del Globo de Oro por su trabajo en Chicago está debutando como protagonista de una nueva serie de televisión, MotherFatherSon, producida por la BBC y que aún no tiene fecha de estreno en México.

“Nunca he hecho algo así, un protagónico en televisión o siquiera un personaje por un periodo de tiempo determinado. Lo único que recuerdo haber hecho fue durante la crisis del sida en Estados Unidos, cuando los productores de una pieza llamada And the band played on, sobre cómo comenzó la pandemia, necesitaban a alguien famoso para tener apariciones en partes”.

“Pero nunca he hecho nada para la televisión desde entonces. Así es que es mi primera vez haciendo una serie completa con el perfil novelístico que no puedes hacer en el cine. Veo esta serie como una película de ocho horas”, relata el actor en una entrevista escrita cedida por la BBC en exclusiva a El Sol de México.

MotherFatherSon cuenta la relación de Max (Richard Gere), uno de los empresarios más influyentes del mundo de los medios de comunicación, cuyo poder surge por conocer los secretos de todo el mundo, y su hijo Caden (Billy Howle), editor del diario The National Reporter. Sin embargo, la presión de cumplir las expectativas de su padre hace que Caden caiga en las drogas y sufra un derrame cerebral, por lo que Kathryn (Helen McCrory), su madre, se tendrá que hacer cargo de este joven que sabe secretos de su padre que bien podrían destruirlo.

UNA HISTORIA INTRIGANTE

“Superficialmente podrías pensar que conoces a este tipo, porque conocemos figuras como él en la vida real, como Ted Turner y Richard Branson. Tipos que han logrado tanto en la vida y que tienen la sensación de que todo lo que tocan es oro y se involucran en todo tipo de empresas relacionadas con el poder, la política y los medios de comunicación”.

“Pero Max no es así. Cuando ves lo que ha hecho en su vida, es como un Ciudadano Kane. Él salió de una industria de acero para comprar un local de periódicos, y luego uno más grande y luego otro para finalmente convertirse en el dueño de los periódicos de mayor reputación y estar envuelto en los más altos niveles de política”, señala el protagonista de Mujer bonita y Bailamos.

Richard Gere asegura que este es un proyecto en el que comenzó a involucrarse desde “mucho antes de que los ocho guiones estuvieran completos; era tan intrigante ver hacia dónde se dirigían. Quieres saber lo que sigue. Tom Rob Smith (creador de la serie) es capaz de malabarear con un montón de personajes, y desde el principio sentí que se trataba de una historia con escala shakespereana”, dice.

UNA FAMILIA DISFUNCIONAL

Para el actor, MotherFatherSon, que se espera esté disponible pronto en México y el resto de Latinoamérica, la serie se destaca no sólo por ser un thriller que atrapa al espectador, sino por entramar este género en las relaciones humanas. “Este es el mundo en el que vivimos, porque la mayoría de las familias son hasta cierto punto disfuncionales, y esta ciertamente lo es”.

“Se trata de una madre, un padre y un hijo, y cómo esas relaciones se destruyen entre sí, cómo se alimentan entre sí, cómo se necesitan mutuamente, cómo necesitan independencia, pero es imposible. Y esta historia humana con la que todos podemos relacionarnos se enfrenta a una mucho más amplia sobre política internacional”, concluye.