Prepárate para sentir nostalgia: Rick Astley recrea Never Gonna Give You Up 35 años después

Uno de los clásicos de los 80 como lo es Never Gonna Give You Up merece ser recordado, y es que además de ser una canción bastante pegadiza, su intérprete, Rick Astley, fue considerado un galán por más de una fanática.

Ahora vuelve a estar bajo los reflectores por una nostálgica recreación del video musical que luego de 35 años nos deja ver de nueva cuenta el característico baile de Astley.

Como parte de una campaña con SAA Insurance Group, el cantante tomó su micrófono y recordó esos pasos de baile para interpretar la nueva versión del video, que además de volver a meter en nuestra mente el ritmo, también hizo sentir nostalgia.

La compañía de seguros utilizó la canción como parte de un slogan que pretende dar el mensaje de no dejar caer a sus clientes cuando se encuentran en un apuro.

A pesar de los años transcurridos, Rick Astley sigue manteniendo su carisma y la habilidad para moverse en un escenario como caundo tenía solamente 21 años y comenzaba su carrera musical.

Un solo éxito que perdura

Como el primer sencillo de su álbum debut de estudio Whenever You Need Somebody (1987), Rick Astley se dio a conocer con lo que sería un éxito mundial alcanzando la posición número uno en más de 25 países, mientras que en Reino Unido permaneció cinco semana encabezando las listas como el sencillo más vendido en el país.

En el video musical se ve a Astley bailando en conjunto con bailarines y acompañado de un tono tan pegadizo que continúa siendo el favorito incluso de las nuevas generaciones.

En 2007, el éxito musical volvió a lavida con una especie de broma que circuló en redes sociales conocida como rickrolling que consistía en enlaces que redirigían al video musical.