Rinden homenaje a la carrera de César Bono

César Bono se encuentra sentado en las butacas del Centro Cultural San Ángel, donde minutos antes de conectarse a una conferencia de prensa terminó de grabar la función de Defendiendo al cavernícola, que será transmitida por streaming en homenaje a su trayectoria.

"Le entré a todo esto porque soy un chavorruco", dice antes de soltar una carcajada. "Hacer esta función fue el reencontrarme con un proyecto que amo. Estoy en este negocio del teatro porque estoy enamorado de la palabra. Antes de actuar mi madre, que en paz descanse, me enseñó a leer a grandes poetas. Ellos tienen la enorme virtud de decirte en una cuartilla, lo que te dice un buen novelista. Valoro mucho la palabra, valoro mucho esta obra y lo que decían mis compañeros, que te da la oportunidad de ver distinto a la mujer y al hombre. Entendernos un poco más, amarnos, no un poco, sino amarnos muchísimo más", respondió a El Sol de México.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A riesgo de perder la humildad, según dice, asegura que actualmente el suyo es el mejor monólogo que existe en el mundo. Y es que este texto, escrito por el comediante Rob Becker en 1991, ha presentado alrededor de cuatro mil representaciones en México desde hace11 años.

El nuestro es tan sólo uno de los 45 países donde se ha montado, llegando a cerca de 10 millones de espectadores. A excepción de una breve temporada en 2019 donde fue encarnado por Sergio Mayer, César Bono ha sido el cavernícola oficial mexicano durante todo el tiempo que lleva en cartelera.

Con su particular estilo del humor señala que su secreto desde el día uno ha sido capturar la atención de su público fila por fila, hecho que intentó replicar en esta ocasión, pero con las cámaras. "No tenía público, agarré a los camarógrafos uno a la vez. Cuando entran conmigo, ya no los suelto".

Dado que durante estos años ha tenido una serie de vivencias personales, como su divorcio, el estrechar la relación con sus hijos y el nacimiento de sus cuatro nietos, César admite que ahora el monólogo lo hace llorar mucho más que al principio, ya que ve reflejado su propio camino en los diálogos que dice.

"Cada vez estoy más comprometido con la vida, con mis amores, pienso más en ellos. Soy humildemente, creo yo, una persona feliz, y lo único que quiero es que estas ocho personas (sus hijos y nietos) de las que les hablo lleguen a ser más felices que yo, y en esas ando".

SEMANA HISTÓRICA PARA MORRIS GILBERT

El productor Morris Gilbert, quien también estuvo presente en la conferencia, agradeció a su público haberle permitido regresar con éxito al escenario con Ghost: el musical, y haber atendido a su primera producción grabada exclusivamente para streaming, Más bonita que ninguna (monólogo protagonizado por Michelle Rodríguez).

Este último no fue precisamente diseñado para presentarse en línea, pero el también dueño de Mejor Teatro reconoció que ante la incertidumbre en cuanto a la reapertura, fue la opción más viable.

Al cuestionarlo sobre el futuro de su empresa, dijo que ya se hizo a la idea de que el futuro del teatro será combinar las funciones presenciales con las transmisiones, y adelantó que tiene planes de transmitir un día a la semana una representación de cada obra, para que más público pueda disfrutarlas.

"Son tiempos nuevos, vamos aprendiendo día a día. La realidad actual no tiene nada que ver con el pasado, vamos a vivir en un mundo híbrido por un buen tiempo", señaló. "Hacer la función en vivo y en streaming al mismo tiempo es una de mis fantasías, siempre y cuando los autores nos autoricen. Esa es la parte difícil, eso nos permite llegar a muchísimos rincones, donde somos más de 100 millones de personas que no pueden desplazarse a la ciudad a vernos".

Sin atreverse a revelar demasiados detalles, platicó que estuvo en Los Ángeles grabando un nuevo espectáculo remoto que presentará oficialmente en las próximas semanas. Antes de despedirse, ambos invitaron al público a ver Defendiendo al cavernícola este 24 de abril a las 20: 30 horas.