Rinden homenaje al espíritu cómico estadounidense: Carol Burnett

Actriz, comediante y cantante son algunas de las profesiones que Carol Burnett ha desarrollado en la televisión desde hace más de seis décadas, desde que debutó en el show The Paul Winchell and Jerry Mahoney, donde tuvo una participación secundaria.

Carol Creighton Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas. La actriz vivió una infancia dura, pues sus padres eran alcohólicos y tuvo que vivir con su abuela, con quien se mudó a Hollywood a mediados de los años treinta. Ahí estudió la carrera de teatro y comedia musical y cuando tuvo la mayoría de edad se mudó a Nueva York, donde actuó en algunas comedias musicales.

La actriz recibió reconocimiento gracias a su trabajo en la segunda versión de The Garry Moore Show, en 1959. Tres años más tarde ganó su primer Emmy gracias a este programa. Un año después obtuvo otro más por su programa especial en el show Julie and Carol at Carnegie Hall.

Su mayor éxito llegó en The Carol Burnett show, un programa de sketches y variedad que debutó el 11 de septiembre de 1967 en la cadena CBS. Este programa se extendió por once temporadas, una al año, sumando más de 30 millones de espectadores por semana.

The Carol Burnett show ganó 25 premios Emmy y ocho Globos de Oro. Fue considerado por la revista Time como uno de los 100 mejores programas de la televisión de todos los tiempos. El 3 de diciembre de 2017, CBS celebró el 50 aniversario con un programa especial que reunió a más de 15.2 millones de espectadores, y llegando al top cinco de los más visto en ese momento.

Como escritora Carol Burnett ha lanzado cinco libros, dos de ellos fueron presentados como audiolibros y estuvieron nominados al Grammy. In such good company, con las memorias de la actriz, ganó en 2017 este premio por Mejor Álbum Hablado.

Recientemente, Burnett participó como actriz en las series Hawai 5.0 o Glee. En mayo pasado estrenó en Netflix el programa A little help with Carol Burnett. En 2016, la actriz fue honrada con el premio especial de los Screen Actors Guild Award.

“Por más de 50 años, la pionera en comedia Carol Burnett ha roto las barreras haciéndonos reír”, señaló Meher Tatna, Presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, al anunciar este premio. Ella es la “primera en recibir –y nombrar– el nuevo Globo de Oro para honrar los logros en televisión: el Premio Carol Burnett. Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones en la industria del entretenimiento y nos honra celebrar su legado por siempre”, agregó.