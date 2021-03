Ringo Starr esparce amor y paz con el estreno de su nuevo disco "Zoom In"

Sir Ringo Starr recibe a la prensa sentado en su estudio, con dos coloridas guitarras de fondo, mientras despide una llamada de Skype que sostiene con su hijo. Al percatarse que ya está en pantalla, voltea a la cámara y se dirige a los presentes en el encuentro virtual.

“¿Ya me escuchan? Si es así, les quiero decir paz y amor a todos”, exclama con una sencillez que parece irreal proviniendo de un ex integrante de Los Beatles.

Richard Starkey (su verdadero nombre) convocó a esa reunión para charlar sobre Zoom In, su nuevo EP de cinco temas realizado durante la pandemia, lleno de la buena vibra que ha predicado durante toda su carrera.

“Sólo quiero hacer que eso exista en el mundo. Depende de ti si lo haces, porque no se lo puedes meter a la fuerza a una persona, pero está creciendo, simplemente son momentos de paz y amor”.

Para este álbum colaboró con un gran número de colegas, entre los que se encuentran la nominada al Oscar Diane Warren, el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, el ganador del Grammy Jeff Silbar y el compositor Tony Chen.

Teniendo en mente lo complicado que ha sido para él esta pandemia, por haber estado alejado de su familia tantos meses, afirma que ese ejercicio fue una forma de mantener su espíritu vivo durante esta etapa y ponerse al día con sus amigos.

Pero el disco no fue lo único que mantuvo ocupado a Ringo el año pasado, ya que hace unas semanas presentó el libro Ringo Rocks: 30 years of the All Starrs 1989-2019, una compilación fotográfica que incluye imágenes inéditas y anécdotas de los tours que ha realizado al lado de su agrupación.

Aunque en aquel 1989, cuando se fundó All Starr Band, Ringo ya había hecho historia con Los Beatles, en ese nuevo proyecto se dio cuenta que al momento de hacer música la calidad de leyenda no es exclusiva de nadie, pues compartió con otras grandes figuras como Joe Walsh (Eagles), John Entwistle (The Who), Jack Bruce (Cream), Colin Hay (Men at Work) y Steve Lukather (Toto).

“La banda se llama All Starrs, todo el mundo es una estrella. Todos ya escriben sus canciones, yo tuve que aprender sus temas, y ellos los míos. Eso de alguna manera te mantiene en el piso”, dice al responder una pregunta de El Sol de México, mientras muestra en pantalla un ejemplar del libro.

Y es que no cualquiera puede presumir que ha sido dos veces incluido en El Salón de la Fama del Rock, o haber sido merecedor de nueve premios Grammy y un Oscar (en 1972 como Mejor Canción Original por Let it be).

Con gran humildad, Ringo platica que nada de eso hubiera sido posible si no hubiera pisado los pequeños clubs de Alemania al lado de Rory Storm and the Hurricanes (banda donde tocó antes de integrarse a Los Beatles) en 1960, hecho que le permitió aprender sobre el oficio de ser músico.

“El dueño de esos clubs en ese entonces decidió que no iba a ir a Londres por las bandas, sino a Liverpool. Realmente aprendes cómo hacerlo porque en el fin de semana pasas las horas entre bandas. Ahí es de dónde obtienes tu energía. Siempre he considerado que eso fue una gran ayuda para mí, y también conocí a los chicos (a Los Beatles), y mira en qué terminó eso”.

Recordando días de alegría

A finales del año pasado se dio a conocer el primer adelanto del documental The Beatles: Get Back de Peter Jackson, en el que se darán a conocer imágenes inéditas de la banda mientras preparaban el Concierto de la azotea (su última presentación en vivo).

El cineasta se ha mantenido cerca de Starr y de Paul McCartney para mantenerlos al tanto del desarrollo del filme. Al hablar sobre eso, Ringo esboza una sonrisa, porque se acuerda exactamente cómo se sentía en aquellos momentos cuando El Cuarteto de Liverpool estaba completo.

Foto: Instagram Paul McCartney

“Nosotros nos estábamos riendo, estábamos divirtiéndonos, estábamos tocando. Él (Peter) venía a Los Ángeles, porque trabaja en Nueva Zelanda, y venía con estas ideas, me enseñaba secciones y me decía ´mira lo que encontré aquí´. Nos estábamos divirtiendo con la banda cuando hacíamos esas canciones”.

Antes de despedirse, Richard Starkey adelanta que próximamente lanzará una segunda parte de su EP, y enseguida se detiene unos segundos para observar a algunos de los asistentes a la conferencia. “Ahí veo al fondo una foto mía, ahí hay otra de John (Lennon)”, exclama emocionado. “Quisiera hacer una captura de pantalla de todos ustedes, pero no sé cómo hacerlo”.

Entre risas, anuncia que es momento de irse, no sin antes pedir a todos los periodistas que hagan el símbolo de la paz con sus manos. “Tengan un gran día, o mañana, o tarde, depende de dónde llamen. Les mando paz y amor”.