Ringo Starr regresa con sus estrellas para iluminar a la Ciudad de México

Tras estrenar su nuevo sencillo What’s My Name, Ringo Starr y su All Starr Band volverán este 20 de octubre al Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Este álbum, que cuenta con 10 temas, se convierte en su vigésima producción como solista e incluye un tributo a su excompañero Beatle, John Lennon, con la canción "Grow Old With Me", la cual es de su autoría y Paul McCarney tocó el Bajo e hizo los coros. Además, dicho tema cuenta con una linea de la canción "Here Comes the Sun", de George Harrison.

Steve Lukather, Colin Hay, Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg Bissonette, Hamish Stuar y el mismo Ringo aterrizarán para darnos una retrospectiva general de su carrera. ¡Ringo Starr regresa a la Ciudad de México acompañado por su All Star Band este 20 de octubre en el Auditorio Nacional! 🇲🇽



La preventa Citibanamex será este 2 y 3 de marzo. La venta general comenzará el 4 de marzo. Compra tus entradas a través de @Ticketmaster_Me 🎫 pic.twitter.com/M7oSVuVJLM — Live Nation Latin America (@livenationlatam) February 24, 2020

La preventa será este 2 y 3 de marzo. La venta general comenzará el 4 de marzo y los boletos los podrán conseguir a través de Ticketmaster y en taquillas del palacio con los siguientes precios:

Preferente A 3 mil 580 pesos

Preferente B 3 mil 360 pesos

Preferente C 3 mil 180 pesos

Preferente D 2 mil 880 pesos

Luneta A 2 mil 280 pesos

Luneta B mil 980 pesos

Luneta C mil 700 pesos

Balcon A mil 820 pesos

Balcon B mil 580 pesos

Balcon C mil 220 pesos

Piso 1A 960 pesos

Piso 1B 820 pesos

Piso 1C 760 pesos

Piso 1D 620 pesos

Piso 2A 740 pesos

Piso 2B 690 pesos

Piso 2C 590 pesos

Piso 2D 480 pesos