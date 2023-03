Uno más contra Ticketmaster: Robert Smith critica las tarifas de la boletera

Ticketmaster vuelve a estar en el centro de la polémica luego de las fuertes críticas que recibió de Robert Smith, vocalista de The Cure.

Todo comenzó cuando la banda de rock anunció su gira en Estados Unidos, que iniciará en Nuevo Orleans, el próximo 10 de mayo y finalizará en Florida, el 1 de julio.

Con el anuncio de su tour, la euforia de los fans era de esperarse pero algo con lo que sus seguidores no contaban es con las medidas que Ticketmaster tomaría para "combatir" la reventa.

La empresa de boletos implementó precios dinámicos, mediante los cuales el costo de los boletos aumenta de acuerdo con la oferta y demanda.

Sin embargo, los boletos para The Cure elevaron a tal punto su precio, que todo se salió de control, y Robert Smith arremetió contra Ticketmaster.

Primero, el líder de la famosa banda señaló en Twitter, que nunca estuvieron de acuerdo con esa nueva dinámica de precios, pues ya casi parecía una estafa.

“No estuvimos de acuerdo con los precios dinámicos/ ticket platino… porque ¿es en sí mismo un poco de estafa?”, dijo el músico.

I AM AS SICKENED AS YOU ALL ARE BY TODAY'S TICKETMASTER 'FEES' DEBACLE. TO BE VERY CLEAR: THE ARTIST HAS NO WAY TO LIMIT THEM. I HAVE BEEN ASKING HOW THEY ARE JUSTIFIED. IF I GET ANYTHING COHERENT BY WAY OF AN ANSWER I WILL LET YOU ALL KNOW. X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023

Posteriormente, la molestia del compositor fue tal, que dijo estar "asqueado de Ticketmaster" y que no tenía forma de detenerlos, pero que aún así le informaría al público si lograba conseguir una respuesta de la boletera.

"Estoy asqueado, como ustedes lo están, por el debacle de los cargos de Ticketmaster de hoy. Para ser muy claro: el artista no tiene manera de limitarlos. He estado preguntando cómo lo justifican. Si consigo alguna respuesta coherente se los haré saber", escribió en mayúsculas Smith.

Cabe destacar que en redes sociales los fans de la banda han denunciado que que además del precio dinámico, Ticketmaster cobra cargos extra que ascienden hasta los 23 dólares y medio, casi el costo de otro boleto.

Ticketmaster llega a un acuerdo con The Cure

Tras las fuertes declaraciones de Robert Smith, Ticketmaster tuvo una conversación con él y la banda para llegar a un acuerdo.

De igual forma, en su cuenta de Twitter explicó que la compañía había aceptado que las tarifas habían sido excesivamente altas y que iba a ofrecer un reembolso de 10 dólares por entrada a todas las cuentas de fan verificadas que hubieran pagado el precio de entrada más bajo.

1 OF 2: AFTER FURTHER CONVERSATION, TICKETMASTER HAVE AGREED WITH US THAT MANY OF THE FEES BEING CHARGED ARE UNDULY HIGH, AND AS A GESTURE OF GOODWILL HAVE OFFERED A $10 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR LOWEST TICKET PRICE ('LTP’) TRANSACTIONS... — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023 2 OF 2: ...AND A $5 PER TICKET REFUND TO ALL VERIFIED FAN ACCOUNTS FOR ALL OTHER TICKET PRICE TRANSACTIONS, FOR ALL CURE SHOWS AT ALL VENUES; IF YOU ALREADY BOUGHT A TICKET YOU WILL GET AN AUTOMATIC REFUND; ALL TICKETS ON SALE TOMORROW WILL INCUR LOWER FEES — ROBERT SMITH (@RobertSmith) March 16, 2023

Asimismo, habría un reembolso de 5 dólares por entrada para el resto de las cuentas de fans verificadas que hubieran pagado precios de entrada más altos.

Los reembolsos son para todos los shows, es decir, que cualquiera que haya comprado un boleto para The Cure en EU recibirá próximamente su reembolso.

Finalmente, Smith se comprometió a seguir avisando por redes sociales sobre la venta de boletos para tener informado a su público.

Cabe recordar que desde el año pasado Ticketmaster ha estado en el ojo del huracán por su las fallas en su sistema, el hecho de que las entradas se agoten tan pronto y por la reventa de boletos, situaciones que terminaron por ser una tragedia para el público en los conciertos de Bad Bunny en México, así como los de Taylor Swift en Estados Unidos.