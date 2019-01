Para Roberto Palazuelos no existe reconciliación con Luis Miguel

Roberto Palazuelos desfiló por la alfombra roja de la película Mirreyes vs Godínez y como buen Mirrey se robó la noche de esta cinta en la que hace una aparición especial gracias a su carrera y personalidad.



Luego de dar un paseo por la ciudad en Turibus hasta llegar a Plaza Oasis junto al resto del elenco integrado por Regina Blandón, Daniel Tovar, Pablo Lyle, Diana Bovio, Alejandro de Marino, Christian Vásquez, Gloria Stalina y Roberto Aguirre, nos contó de su experiencia.

“Veníamos los mirreyes adelante y los Godínez atrás”, dijo sonriente, pero al preguntarle si ya hubo una reconciliación con su amigo Luis Miguel, expresó que no hay mucho que decir. “¿Cuál reconciliación?, para nada, no lo he visto”.

Al preguntarle sobre otro de sus amigos Andrés García, de quien se dice que no aguantaba los dolores por sus problemas de columna, porque lo mejor sería suicidarse por sus problemas de columna, Palazuelos dijo: “Lo veo mucho y no creo que se suicide, tiene muchos pantalones, no lo va a hacer, de repente se mal viaja, pero cada día va mejor, está haciendo sus terapias, me visitó en Cancún y Tulum, lo veo muy bien”.

En ese sentido, dijo que él es su abogado de cabecera y no lo deja actuar si no es bajo su consentimiento. “Él no puede dar un paso en una situación legal ni firmar nada si no lo autorizo yo, soy su asesor jurídico y de negocios, vendo sus propiedades, las controlo para que no haga una tontería”, sin embargo, aseguró que todos sus servicios son gratis.

Y sobre la declaración que hizo Andrés sobre Luisito Rey, al acusarlo de ser el autor intelectual de la muerte de Marcela Basteri, dijo: “qué miedo, pero ya no voy hablar de eso, ya se acabó la serie, ya fue ahorita es Mirreyes vs Godínez”, expresó el Diamante Negro.

A la premiere de la cinta que se estrena este 25 de enero con dos mil copias, también acudieron otros invitados especiales como los nietos de Cantinflas, Mario y Valentina, María León, Rodrigo Murray, Chema de Tavira, Lisardo, Carmen Madrid, Diego de Erice, Darío Ripoll, entre otros.