Roger Waters anuncia nuevas fechas para México

La más reciente gira de Roger Waters finalmente llegará a los escenarios luego de posponer sus fechas del 2020 por la pandemia.

El ex integrante de Pink Floyd dio a conocer la reprogramación de los conciertos que forman parte de su tour This Is Not a Drill, donde se incluyen dos fechas para la Ciudad de México.

Ocesa informó que el concierto programado para el 7 de octubre de 2020 se realizará el 14 de octubre de 2022. Mientras el show del 8 de octubre de 2020 se celebrará el 15 de octubre del 2022. Ambos se realizarán en el Palacio de los Deportes como estaba previsto en un inicio.

La promotora de conciertos confirmó que todos los boletos adquiridos para los conciertos del 2020 serán válidos para la nueva fecha, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.

Ocesa señaló que el avance en la vacunación en el país genera las condiciones para asegurar que los conciertos puedan realizarse de manera adecuada el año siguiente.

“Roger ha dejado en claro que su principal preocupación es la seguridad de todas las partes, incluido su público, equipo de gira, banda y todo el personal local. Esta inquietud ha guiado todas las decisiones para su gira en 2022”, compartió la empresa en un comunicado.

La última visita de Roger Waters a la Ciudad de México ocurrió en noviembre del 2018, cuando ofreció tres fechas agotadas en el Palacio de los Deportes. Posteriormente el músico viajó a Guadalajara y Monterrey, donde cerró su gira Us + Them Tour con dos fechas agotadas en cada ciudad.

La gira This Is Not a Drill sera “un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador, realizado en redondo”, compartió Ocesa en su comunicado. “También es una llamada a la acción para amar, proteger y compartir nuestro precioso y precario planeta-hogar. Incluye 14 de los más grandes temas de la era dorada de Pink Floyd”.

El tour iniciará presentaciones el 6 de julio del 2022 en la Arena PPG Paints de Pittsburgh y tiene programadas 38 fechas por Estados Unidos, Canadá y México.

