Roger Waters apoya y manda mensaje a Evo Morales

Después de que Evo Morales, ex presidente de Bolivia, renunciara al cargo luego de las protestas que surgieron a raíz de su cuarta reelección y México le concediera el exilio político, las reacciones sobre el suceso no se hicieron esperar, entre ellas una del bajista y cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters.

En un video que se difundió en redes sociales, se puede ver al músico mandar un mensaje a Evo, “Evo Morales, espero que tu exilio sea corto, tu gente te necesita, necesitan un líder como tú. No sólo has sido el primer presidente indígena en Latinoamérica, has hecho un trabajo estupendo, sacando a mucha gente de la pobreza”, es parte del mensaje que Roger Waters envía al expresidente de Bolivia.

"Roger Waters":

Por el mensaje que envió para Evo Moralespic.twitter.com/jNKqgycHkP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 12, 2019

“Donde quiera que estés, mi corazón está contigo, así como el corazón de millones de personas en el mundo que creemos en los Derechos Humanos y en la democracia, en la igualdad y en la libertad de los pueblos”, expresa en el video el músico originario de Reino Unido.

Evo Morales llegó a México la mañana de este martes en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y fue recibido al bajar de la aeronave por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

