Roger Waters regresa a México como parte de su gira US+Them

Incómodo para algunos políticos e icono en la historia del rock es como se puede definir a Roger Waters. Su música ha sido estandarte de movimientos culturales y sociales desde la formación de Pink Floyd en la década de los años sesenta, justo en el origen del Flower power, como los hippies llamaban a su movimiento para detener la violencia en el mundo.



Waters, junto con Nick Mason, Richard Wright y Syd Barrett formó a Pink Floyd, considerada como parteaguas en la historia del rock por su psicodelia, pero también por el alto contenido filosófico y político de sus letras. La banda, que ahora ha vendido más de 300 millones de discos, dejó discos clásicos como The dark side of the moon, Wish you were here, Animals o The wall.



Tras la disolución del grupo, Waters continuó con su carrera como solista y presentándose alrededor del mundo con su música y los éxitos de la banda. El bajista de Pink Floyd mantuvo su popularidad, sobre todo por los discursos políticos que realiza en cada plaza que visita.



Ahora, con 75 años recién cumplidos, el músico estará de visita en nuestro país luego de su última presentación en 2016, donde incluso ofreció un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino frente a 170 mil personas. US+Them es el nombre de esta gira con la que promociona Is this the life we really want?, su quinto álbum como solista.



Esta gira dio inicio en Latinoamérica con ocho conciertos en Brasil, donde destacó por sus comentarios políticos en medio de las elecciones presidenciales de aquel país. El músico había sido exhortado a no hacer propaganda política hasta después de las 22 horas, tiempo en que concluía esta veda.



Sin embargo, Roger Waters se pronunció en contra del entonces candidato Jair Bolsonaro, conocido por sus posturas de extrema derecha, con un mensaje en sus pantallas a las 21:58 horas: “Tenemos 30 segundos. Esta es la última oportunidad para resistir al fascismo. Él no”, se leía. El músico recibió aplausos y abucheos, parte de la polarización política que vive aquel país.



Semanas antes, Waters ya había hecho comentarios contra Bolsonaro. El 9 de octubre publicó un mensaje que decía “El Neo-Fascismo está en aumento”, mencionando a líderes como Donald Trump en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Al día siguiente, el mensaje fue modificado y en vez de aparecer el apellido del candidato brasileño se leía “Punto de vista político censurado”.



Esta no es la única causa a la que el músico se ha sumado. En Argentina, el músico portó un pañuelo verde, estandarte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de aquel país. Waters dijo entonces a su público: “Todos ustedes saben lo que es esto y por qué me lo pongo alrededor del cuello; es porque apoyo los derechos de la mujer", se pronunció



En Colombia hizo lo propio al sumarse al paro de estudiantes que exigen mayores recursos para la educación. En la frase “We don’t need no education” del tema Another brick on the wall, las pantallas del escenario se iluminaron con el escrito “We do need more education (Necesitamos más educación)”.



Finalmente en Ecurdor, el ex bajista de Pink Floyd pidió al gobierno de este país mantener el asilo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.



En México la expectativa existe. El músico ofrecerá siete conciertos en todo el país. El primero de ellos esta noche en el Palacio de los Deportes, uno más el día de mañana y otro más el 1 de diciembre, fecha en que Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como Presidente de la República.



No sería la primera vez que el músico hiciera comentarios sobre la política de nuestro país. En su visita de hace dos años se reunió con padres de desaparecidos en México y en su concierto voló un globo en forma de cerdo que decía “43 nos faltan”, en referencia a lo sucedido en Ayotzinapa en 2014.



En este mismo show le mandó un mensaje al entonces candidato republicano por la presidencia estadounidense con la frase “Trump eres un pendejo” en las pantallas. A su vez, leyó un mensaje preguntando al gobierno de nuestro país por los desaparecidos.



Tras estos conciertos en la Ciudad de México, Roger Waters ofrecerá dos conciertos en la Arena VFG en Guadalajara y posteriormente dos más en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León.