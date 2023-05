Quieren silenciarme: Roger Waters se defiende ante críticas por disfraz nazi en concierto

El cantante Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, se vio envuelto en una ola de críticas por usar un uniforme estilo nazi en su concierto de Berlín, lo que incluso provocó que le abrieran una investigación de la policía alemana.

El cantante británico, de 79 años, vistió un abrigo negro con un símbolo que recordaba la esvástica durante el show que ofreció el 17 de mayo en la sala Mercedes-Benz Arena de Berlín. Las imágenes provocaron duras críticas en Israel.

En el escenario también se podían ver inscripciones en letras rojas sobre una pantalla con los nombres de Ana Frank, la adolescente judía que murió en un campo de concentración, y Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense del canal Al Jazeera fallecida en una operación israelí en mayo de 2022.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank.



Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 25, 2023

La policía de Berlín anunció el viernes que estaba investigando a Waters por "sospechas de incitación al odio, porque la ropa lucida en escena es susceptible de exaltar o justificar al régimen nacionalsocialista y alterar el orden público".

La Cancillería de Israel reprochó a Waters "haber ensuciado la memoria de Ana Frank y de seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto".

En versiones anteriores del espectáculo, Waters había hecho ascender sobre el escenario un globo con forma de cerdo con el símbolo de la estrella de David, que en esta ocasión se vio sustituido por los nombres de empresas armamentísticas.

Roger Waters se defiende

El cantante reaccionó ante la polémica, acusando a sus detractores de generar “ataques de mala fe por parte de aquellos que quieren silenciarme porque no están de acuerdo con mis opiniones políticas".

"Los aspectos de mi concierto que han sido cuestionados son claramente un mensaje contra el fascismo, la injusticia y el sectarismo en todas sus formas" y cualquier intento de verlo como otra cosa "es deshonesto", señaló en sus redes sociales.

Aunque a muchos les ha sorprendido esta parte del concierto de Waters, lo cierto es que el artista siempre lo ha hecho para referirse al personaje del oficial de la SS del régimen nazi que sale en The Wall, el filme de Pink Floyd que fue estrenado hace 41 años.

“Los intentos de presentar esos elementos como algo distinto son falsos y tienen motivaciones políticas. La representación de un demagogo fascista desquiciado ha sido una característica de mis espectáculos desde The Wall de Pink Floyd en 1980″, recordó en su mensaje.

Me he pasado toda la vida denunciando el autoritarismo y la opresión dondequiera que los vea.

“Cuando era niño, después de la guerra, el nombre de Ana Frank se pronunciaba a menudo en nuestra casa, se convirtió en un recordatorio permanente de lo que ocurre con el fascismo sin control.

“Mis padres lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y mi padre pagó el precio más alto. Independientemente de las consecuencias de los ataques contra mí, seguiré condenando la injusticia y a todos los que la perpetran”.

Roger Waters no se vistió de nazi, se vistió de un personaje de “The Wall”, un película de Pink Floyd aparecida hace 41 años!!!!. Waters (quien tiene a su padre muerto por los nazis) me parece un idiota pero esta acusación manipulada del embajador israelí es un poco mucho https://t.co/X9xS4T2d9m pic.twitter.com/yoxGfzhH9C — Ezequiel Kopel (@ezekopel) May 26, 2023

Cabe recordar que su padre Eric Fletcher Waters murió ante el Ejército alemán nazi cuando formaba parte del Royal Fusiliers y perdieron la batalla de Anzio, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Roger tenía solo 5 meses de edad.

La gira de Waters por Alemania ha sido objeto de duras críticas por parte de asociaciones judías, que han convocado protestas delante de los conciertos, y de las autoridades municipales de diversas ciudades, que han hecho todo lo posible por evitar las actuaciones.

Así, el Ayuntamiento de Fráncfort rescindió el contrato de Waters para actuar en la sala de conciertos municipal el próximo 28 de mayo, y le acusó de ser "uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo".

No obstante, un tribunal falló a favor del músico, que había recurrido la decisión, con el argumento de que no hay indicios de que Rogers haya incurrido en ningún delito penado y que por ello su actuación está cubierta por el principio de la libertad artística.

|| Con información de AFP y EFE ||