Rubén Blades será la Persona del Año 2021 de los Latin Grammy

El cantante y actor Rubén Blades será galardonado como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en la próxima entrega de los Latin Grammy (cuya fecha será anunciada próximamente).

El también productor será reconocido por su compromiso continuo con la justicia social, y apoyo a programas alrededor del mundo, para generar conciencia sobre la opresión política, el hambre y la pobreza, a través de temas como "Prohibido olvidar", "Buscando América" y "Desapariciones".

En un comunicado, Rubén agradeció a la academia y su equipo por haberle permitido alcanzar este premio. "El éxito nunca es producto del esfuerzo de un solo individuo, es consecuencia de muchas contribuciones y de la voluntad y talento de otras personas. Hoy doy gracias a todos los que hicieron posible el éxito de mi carrera como músico y compositor".

El presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr, señaló que en este momento no hay nadie que merezca más este premio, dada la importancia que han tomado las causas sociales en el último año.

Foto: Especial

"Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad", expresó por medio de dicho comunicado.

Este galardón se suma a los ocho Latin Grammy, nueve Grammy y sus nominaciones al Emmy (en 1991 y 1992, por sus papeles en The Josephine Baker Story y Crazy for the Heart) que ha ganado a lo largo de sus más de 50 años de carrera.