Ryan Reynolds sube a Deadpool a un microbús en la CDMX

"Deadpool se subió a un microbús en la Ciudad de México y tú te freseas", así se leían algunos memes y comentarios en redes sociales, tras la aparición del personaje de Marvel, encarnado en el actor canadiense Ryan Reynolds de visita por México para promocionar su nueva película.

El actor se dio la libertad de caminar por el Paseo de la Reforma, cerca de la glorieta de El ángel de la Independencia para saludar a sus fans, firmar algunos autógrafos y abordar la humilde unidad de trasporte.

Ryan Reynolds subiéndose a un micro y comiendo tacos de canasta con el chile del que pica y tu te freseas pic.twitter.com/7qAzhuiH7z — luis lancaster (@luislancasster) 25 de abril de 2018

En conferencia de prensa, para el actor, "Deadpool" -antihéroe que interpreta en la ficción-, la cultura mexicana es muy cercana a ese personaje.

Amo México y Deadpool también. Él (su personaje) cree que sabe mucho sobre este país, aunque sólo conoce algunas palabras y su comida.

Foto: Federico Xolocotzi

¿Deadpool le patearía el trasero a Trump?

Durante la conferencia, se le preguntó al actor por qué el personaje no hace bromas sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hacer bromas sobre Trump no me resulta gracioso, porque las mejores bromas de él son lo que hace. Creo que (Deadpool) podría pelear contra él, hace muchas cosas locas que no necesariamente representan a Estados Unidos, representan una idea disfuncional y rara en la que pretende salvar al planeta", expresó.

Foto: Federico Xolocotzi

Sin planes para el siguiente filme

Entre anécdotas sobre su vida y la actividad actoral, Reynolds externó que aún no sabe si habrá una tercera película sobre el personaje ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.

"Sin duda es un gran personaje, pero aún no estoy seguro de que exista la posibilidad", remarcó y comentó además que la primera vez que usó el traje de "Deadpool" pensó que era muy ridículo.

"Es como si fuera un condón rojo de cuerpo completo, pero conforme pasaron los días me acostumbré a usarlo", detalló entre risas.