¿Sabes cuáles fueron los premios y reconocimientos que ganó Queen?

La banda Queen, liderada por el cantante británico Freddie Mercury, no sólo cuenta con el reconocimiento de millones de personas alrededor del mundo, sino que además cuenta con el reconocimiento de los críticos especializados en la materia.

Entre los logros que obtuvo la banda británica se encuentran:

- Queen ha estado (hasta ahora) 550 semanas en las listas británicas.

- La canción estuvo 14 semanas en el número uno de popularidad en cuatro diferentes años; esto en 1975, 1976, 1991 y 1992. Bohemian Rhapsody

-El concierto The Freddie Mercury Concert, realizado en el Estadio Wembley, fue visto en 76 países por más de mil millones de personas y hasta la fecha es el concierto de rock más grande de la historia.



- Entre las bandas que participaron en The Freddie Mercury Concert estuvieron Metallica, Def Leppard, U2, Guns N’ roses y Robert Plant.

Premios a Queen

1974 - Obtuvo el premio como la tercera mejor banda británica.

1975 - Melody Marker otorgó a Queen el premio como la Banda del Año.

1976 - “A night at the opera” obtuvo el premio al Mejor Álbum y como mejor sencillo. Bohemian Rhapshody

1977 – Brittania Award otorgó el premio a como el mejor sencillo de los últimos 25 años. Bohemian Rhapshody

1980 – Juno Awards (Canadá) otorgó a la banda el premio Mejor Sencillo Internacional por . Another one bites the dust

1981 - NARM Award (USA) otorgó el premio Sencillo más Vendido de 1980 a Another one bites the dust.

1987 – Sun reconoció a Freddie Mercury como el mejor vocalista masculino.

1990 – Queen obtuvo un Brit Award por su “destacada contribución a la música”.

1992 – Obtuvo un Brit Award póstumo por su “destacada contribución a la música”.

2002 - Guinness World Records al mejor single británico de los últimos 50 años por Bohemian Rhapsody.

