Sabine Moussie regresa al teatro con la comedia Dos más dos

Después de un año lleno de altas y bajas, la actriz Sabine Moussier definió su regreso al teatro como maravilloso, con la puesta en escena Dos más dos del productor Sergio Gabriel.



“Lo extrañaba muchísimo, yo empecé como bailarina, y después haciendo teatro y ahorita ya tenía un rato que no lo hacía, cuando llegué dije Dios mío cómo extraño esto” afirmó la actriz en entrevista para El Sol de México.

La obra que habla de las parejas swingers, ha sido todo un reto para Moussier quien aseguró no haber tenido tiempo para prepararse. “Me encanta ser villana, pero cuando se trata de ser muy sensual y sexy, me cuesta mucho trabajo, hay cosas en la obra que digo: ¡ay no!, eso no lo puedo hacer, sin embargo lo tengo que hacer” mencionó la también mamá de Camila, de 15 años, quien acompañó a Sabine a los primeros ensayos. “Llevé a Cami a verme para ver si estaba de acuerdo, y me dijo: claro que sí mamá tu hazla, y ahora va y me graba”.

La actriz asegura que “es padre hacer que la gente pueda olvidarse de sus problemas un rato con risas, dejarles algo bonito, porque en las telenovelas normalmente dejo cosas feas y muchas groserías como villana”, aunque también afirmó, “mi personaje para variar no cae muy bien”.

Aunque estrenó película y telenovela el año pasado, y dejó muy claro que aunque “todo está muy difícil” es una actriz que se encuentra en constante movimiento y abierta a propuestas de proyectos.

Moussier también invita a “rescatar el hábito del teatro que se ha ido perdiendo”, y con respecto a la obra considera que “tiene un mensaje muy fuerte, no te invita a que lo hagas, pero sí te deja una gran reflexión” finalizó.