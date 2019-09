"Veo un poquito de cambio", Salma Hayek celebra que mujeres defiendan sus derechos

Salma Hayek celebró que en México estén ocurriendo movimientos donde las mujeres luchen por sus derechos. Durante la alfombra roja donde presentó la serie Monarca, que estrena este viernes en Netflix y en la cual funge como productora, la actriz se mostró feliz por lo que está ocurriendo en nuestro país al respecto.

“Pienso que ya es hora. Me parece fantástico que las mujeres se unan, nos unamos, que la voz de las mujeres se escuche”, comentó la actriz, quien en diciembre de 2017 escribió un texto para The New York Times en el que expuso su experiencia con el producto Harvey Weinstein, a quien describió como un “monstruo”.

“Yo ya veo un poquito de cambio, falta mucho, pero sí ya veo un poquito de cambio. Por lo menos la gente ya está pensando de diferente manera, está tratando de entender, cuando antes ni siquiera se lo cuestionaba nadie. Y me parece fantástico que la mujer mexicana se defienda y pida justicia e igualdad”, agregó la veracruzana.

La nominada al Oscar en 2003 por su trabajo en Frida, también habló de su intención para regresar como directora, cuyo debut realizó en 2003 con la cinta para televisión The Maldonado Miracle, y aseguró que trabaja desde hace tiempo en un proyecto que espera iniciar el siguiente año.

“Hay una película muy rara, muy extraña que quiero hacer y que no me ha dado el tiempo, además es complicadita, pero yo creo que el año que entra me voy a tomar un año para enfocarme en eso”, aseguró la actriz sin detallar la trama de la historia.

Al ser cuestionada sobre cuándo regresará a filmar a México, Hayek respondió evitando la mirada: “Es un secreto. Muy pronto, pero no les puedo decir”. “¿Ya tienes planes?”, se le cuestionó, a lo que respondió con una sonrisa juguetona: “Probablemente sí, hay que tener secretos”, finalizó.