Salma Hayek no expone problemas de México para no dañar imagen

Salma Hayek considera que su manera de cuidar la imagen de México es no exponiendo en las redes sociales las problemáticas que vive nuestro país, pues “Instagram no debe ser el lugar donde se arreglen esas cosas”, comentó la actriz en conferencia de prensa.

El 28 de agosto, la mexicana publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de cuatro mujeres abrazándose tras el atentado que vivió en un bar en Coatzacoalcos donde murieron al menos 25 personas. “Es verdad que hablé sobre lo que acaba de pasar ahí. ¿Por qué escogí esto? Me gustaría poner muchas otras cosas y esto no es la primera vez que pasa en Coatzacoalcos, pero no lo pongo porque la mayoría de mis seguidores son extranjeros y no quería (que vieran esto)”,

“Lo mejor que puedo hacer por México es no enojarme. Si yo lo pongo, no van a hacer nada por Instagram pero se va a enterar el resto del mundo, traigo atención a los problemas que nos pueden afectar con el turismo, con la imagen del país. No es que no ponga más de lo qué pasa en Mexico porque me interesa menos, sino porque es mi manera de protegerlo”, aseguró la actriz.

Foto: Adrián Vázquez

Hayek está de visita en nuestro país presentando la serie Monarca, que produce para Netflix y que estrena este viernes en la plataforma. En ella, la nominada al Oscar busca retratar a un México cosmopolita, lejos de los clichés que pintan a los mexicanos con sombrero o andando en burro.

“Es un México corporativo, con gran sofisticación, existe la política, las tradiciones. Enseñamos una ciudad cosmopolita, vibrante, interesante, culinaria, enseñamos una provincia rica, basta, con tradiciones, con misterio, belleza, problemáticas familiares que de page en mucho a las situaciones familiares internacionales porque cuando hay poder siempre hay el mismo tipo de problemas”, aseguró.

Monarca se compone de 10 episodios y es protagonizada por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osbaldo Benavides, hermanos que se enfrentan por el poder de la compañía Monarca, una de las más poderosas del país.