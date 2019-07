Con bellas palabras, Salma Hayek y Adam Sandler se despiden de Cameron Boyce

El actor estadounidense Cameron Boyce, conocido por sus papeles en algunas películas de la factoría Disney como "Descendants" y en el programa de televisión "Jessie" falleció a los 20 años

A través de sus redes sociales Adam Sandler, que trabajó con Boyce en la película "Grown Ups" y "Grown Ups 2", le rindió tributo.

"Demasiado joven. Demasiado dulce. Demasiado divertido. Simplemente el chico más simpático, talentoso y decente que había", escribió Sandler en Twitter.

"Quería a este chico. Se preocupaba mucho de su familia y del mundo. Gracias, Cameron, por todo lo que nos diste. Había mucho más en camino. Nuestros corazones están rotos. Pienso en su increíble familia y les envío nuestras más profundas condolencias".

pic.twitter.com/0QQ7cPi6su — Adam Sandler (@AdamSandler) 7 de julio de 2019

También la mexicana Salma Hayek escribió emotivas palabras en su cuenta de Instagram.

"Tuve el privilegio de interpretar a la madre de Cameron en Grownups 1 y 2 y nos mantuvimos en contacto a través de los años. Era animado, talentoso, amable, generoso, divertido y una luz brillante. Su alegría vivirá en nuestros corazones para siempre mientras él sigue bailando y brillando en otros lugares. Mi corazón va a su hermosa familia".

Ver esta publicación en Instagram I had the privilege to play Cameron’s mother in #grownups 1 and 2 and we stayed in touch through the years He was spirited, talented, kind, generous, funny and a shining light. His joy will live in our hearts forever as he goes on dancing and shining elsewhere. My heart goes to his lovely family. @thecameronboyce Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 7 Jul, 2019 a las 1:50 PDT

Disney Channel lamentó el deceso en Twitter: "Descansa en paz, estarás siempre en nuestros corazones".

Boyce nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles. Debutó en la actuación con nueve años, en la película de terror "Mirrors" con Kiefer Sutherland.

Tras incursionar en la televisión, apareció en varias series de Disney Channel, como "Jessie" durante cuatro temporadas, "Good luck Charlie", "Shake it up" y "Gamer's guide to pretty much everything". También interpretó a Carlos de Vil, el hijo de Cruella de Vil, de "101 dálmatas", en el filme "Descendants".

Ver esta publicación en Instagram ⚠️ @dearboymag ⚠️ Una publicación compartida de Cameron Boyce (@thecameronboyce) el 24 Sep, 2018 a las 1:41 PDT









Con información de Reuters