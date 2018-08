Salvador Zerboni se integra al elenco de la temporada de ¿Por qué será que las queremos tanto?

El actor Salvador Zerboni aseguró que vive una etapa de su vida en la que disfruta el día a día, por lo que ahora busca disfrutar de un proyecto a la vez, enfocándose en la puesta en escena ¿Por qué será que las queremos tanto?, una comedia de Omar Suarez, que aborda la complejidad de las relaciones amorosas desde el enfoque masculino.

Después de su participación en el programa de televisión Reto 4 elementos, naturaleza extrema Salvador aseguró que la experiencia que vivió dentro del programa cambió su visión de llevar su carrera, pero sobre todo, la forma en que llevaba su vida, pues ahora disfruta del presente sin preocuparse mucho en el mañana.

“Antes para mí era importante tener dos, tres, o 20 proyectos de trabajo al mismo tiempo, pero no me daba cuenta que al estar preparándome para uno y luego para otro no los disfrutaba realmente. Ahora mi forma de vivir y de pensar cambió, Reto 4 elementos me ayudó mucho a encontrarme a mí mismo y encontrar este más real de mí”, comentó el histrión.

Zerboni se integró recientemente a la temporada de la puesta en escena ¿Por qué será que las queremos tanto?, en la que comparte el escenario con David Zepeda, Juan Soler y Cristian de la Fuente, quienes en los próximos meses arrancarán gira por Estados Unidos.

La obra se centra en uno grupos de caballeros que se reúnen en un bar después de que uno de los integrantes se acaba de separar de su mujer. Con la intención ayudar a su amigo se sumergen en una charla que refleja las diferentes posturas de cómo vivir el amor.

Aunque en la obra, el personaje de Salvador es un hombre con poca fe en el amor y las mujeres, el participante de Reto 4 elementos aseguró que, aunque lleva un par de años sin pareja él sigue creyendo en el amor, por lo que continua esperando a que llegue la mujer indicada a su vida.

“La verdad yo veo a mis padres que tienen 40 años de casados y me motiva a buscar algo así, tener una familia bonita. A lo mejor me dirán que estoy chapado a la antigüita pero, yo sigo queriendo creer en eso, en esperar a la mujer correcta y no precipitarme con cualquier persona”, explicó.