"Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez se dan el "sí" en lujosa boda en la catedral de Guadalajara

La Catedral de Guadalajara, uno de los iconos más representativos de la ciudad, fue el escenario ideal para la boda religiosa del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez.

Desde temprana hora, miles de aficionados del campeón mundial de boxeo llegaron a la iglesia ubicada en el corazón de la capital, quienes vitorearon a Saúl cuando llegó después de las 19:00 horas en un Rolls Royce, del cual bajó acompañado de su madre enfundada en un elegante vestido verde botella.

Minutos después llegó Fernandez Gómez, quien descendió de una camioneta Mercedes Benz cubierta con una capa que cubría su vestido para evitar captar algún detalle del diseño, pues la boda fue vendida a la revista Hola!, que ya dio un avance en sus redes sociales del gran evento.

💒 El momento en que Saúl "Canelo" Álvarez llegó a la catedral de Guadalajara. Ingresó del brazo de su mamáhttps://t.co/mnPJKnOwHh

📹 @ely_ibal pic.twitter.com/s0DWDlYAee — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021 💒 Con la cara cubierta, también ingresó a la catedral Fernanda Gómez, esposa de Saúl “Canelo” Álvarez para su matrimonio por la iglesiahttps://t.co/mnPJKnOwHh

📹 @Viridiana_SP pic.twitter.com/W4LIroGlzP — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021

La misa fue a puerta cerrada y solo pudieron ingresar quienes con lista en mano se corroboraba que formaban parte de los invitados especiales, entre ellos el actor Jaime Camil y los cantantes internacionales J Balvin y Prince Royce, quienes han compartido en sus historias de Instagram algunos momentos de la ceremonia.

💒 Así fue la llegada del cantante Prince Royce, a la boda por la iglesia del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez

📹 @ely_ibal pic.twitter.com/o82bGTmiRY — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021 💒 Entrevista Rigoberto Álvarez, hermano de Saúl "Canelo" Álvarez https://t.co/mnPJKnOwHh

📹 @Viridiana_SP pic.twitter.com/mVQsg3SgVp — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021 💒 Así fue la llegada de @jaimecamil a la boda del Canelo y Fernandahttps://t.co/mnPJKnOwHh

📹 @ely_ibal pic.twitter.com/LbMWHuLOCB — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021

Una hora después, las puertas de la catedral se abrieron para la salida de los nuevos esposos y se pudo apreciar el vestido de la novia que hizo juego con su ramo de novia de color rosa.

#Video | Artistas publican en sus redes sociales fragmentos de la boda religiosa del "Canelo" y Fernanda



Lee más aquí ➡️ https://t.co/mtesrllk5d



📹 Cortesía | @jbalvin / @princeroyce IG pic.twitter.com/9tmB5BP5g4 — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) May 23, 2021

Foto: Antonio Miramontes | El Occidental





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prince Royce (@princeroyce)

El vestido de Fernanda Gómez fue confeccionado por Elie Saab Haute Couture, el cual acompañó con un tocado de pedrería y cristales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por hola.com México (@hola_mx)

La gran fiesta se realiza en el rancho San Agustín, propiedad del Canelo Álvarez, la cual estará amenizada por la banda El Recodo, Julión Álvarez, Maná, Pepe Aguilar y Los Ángeles Azules, por lo que conforme pase la noche saldrán más videos del lujoso enlace.

¡Así luce la recepción del rancho del Canelo Álvarez donde será la gran fiesta por su boda! 🙌🏻🎊👰🏻‍♀️🤵🏻🥊📺 #VLA pic.twitter.com/vGPAJuThxm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 23, 2021 ¿Qué les parece la hermosa decoración en la boda del Canelo?

😱🎉💐

¡Etiqueta a esa persona que se pelearía con todos con tal de llevarse el centro de mesa! 🎉🤣📲 #VLA pic.twitter.com/0kugftrV65 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 23, 2021 ¡Así llegan Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez a la gran fiesta de su boda !🎊🤵🏻👰🏻‍♀️🥊📺 #VLA pic.twitter.com/CIryKKiNuX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 23, 2021

|| Con información de Viridiana Saavedra / El Occidental ||