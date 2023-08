¿Quién es Scooter Braun, el mánager del que huyen las grandes estrellas?

Una nueva polémica está sacudiendo a la industria de la música debido a un hombre que es reconocido en el ambiente desde hace muchos años gracias al trabajo que ha realizado con grandes estrellas.

Su nombre es Scooter Braun y hoy te contamos los detalles de quién es este personaje y por qué se encuentra en medio del escándalo.

Lee también: ¿Qué le pasó a Justin Bieber en Coachella? La extraña conducta del cantante preocupa a sus fan

¿Quién es Scooter Braun?

Scooter Braun es uno de los mánager más cotizados dentro de la industria musical y del entrenimiento.

Es creador de la compañía SB Projects, que ofrecía un servicio completo de marketing para aquellos que sueñan con ser grandes artistas.

Sin embargo, en 2021 Scooter vendió SB Projects al conglomerado de entretenimiento surcoreano HYBE, por lo que ahora el empresario se convirió en el director ejecutivo de HYBE America.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Scott “Scooter” Braun (@scooterbraun)

Además, a principios de este año ayudó a supervisar una compra de HYBE al sello líder de hip-hop Quality Control.

Pero sin duda alguna, el nombre de Scooter se dio a conocer gracias a Justin Bieber, pues desde que el cantante tiene 12 años ha sido representado por él.

Gracias a la fama que el canadiense logró, muchos famosos voltearon a ver a Braun para que él también fuera su mánager.

Scooter Braun vs. Taylor Swift

En 2019, Taylor Swift estuvo relacionada con él por un conflicto que llegó hasta los tribunales.

Ese mismo año, Braun compró la compañía discográfica Big Machine Records, que ya tenía fichada a Switf y donde ésta grabó seis álbumes.

Por ello, las canciones de la artista pasaron a pertenecer a Scooter, quien se negó a venderle los derechos de sus propios temas y fue cuando enfrentaron un jucio mediático.

Finalmente, las autoridades le dieron la razón a Taylor y fue por esta razón que pudo regrabar tres de sus discos: "Fearless", "Speak Now" y "Red".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Artistas que han dejado a Scooter Braun

La polémica con Scooter Braun inició esta semana luego de la revista Billboard diera a conocer que Ariana Grande decidió que ya no quiere ser representada por él tras 10 años de relación artística.

La intérprete firmó con Scooter desde 2013 cuando salió de Nickelodeon para lanzarse como cantante y sacar su primer álbum "Yours Truly".

Desde entonces, Grande y Braun habían mantenido una relación profesional donde la cantante lanzó un total de seis álbumes, cinco de los cuales alcanzaron el número 1 en Billboard, todos ellos bajo la representación del empresario.

Según la revista, su relación laboral ha llegado a su fin al parecer por diferencias entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Scott “Scooter” Braun (@scooterbraun)

De igual forma, Demi Lovato decidió previamente dejar a Braun. Ambos empezaron a trabajar juntos desde 2019, un año después de que la exestrella de Disney Channel pasara uno de los peores momentos de su carrera al sufrir una sobredosis.

Lovato retomó su carrera a lado de Braun, pero su relación sólo duró cuatro años, dándo como resultado el lanzamiento de dos discos: "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over" y "Holy Fvck".

Finalmente, esta semana comenzaron a circular rumores de que Justin Bieber también estaría buscando un nuevo representante, sin embargo, el canadiense no se ha pronunciado al respecto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otros artistas que dejaron a Scooter fueron J Balvin, Usher y Kanye West.