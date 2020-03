Sebastián Yatra y Ricky Martin demuestran ser los más románticos

Sebastián Yatra estrenó hace unos días su más reciente sencillo, Falta amor. Se trata de una balada romántica que canta a dueto con Ricky Martin, uno de sus máximos ídolos musicales.

Para el colombiano, compartir estudio de grabación con Ricky Martin fue un aprendizaje total, pero también un reto personal, pues en un punto se sintió intimidado por el profesionalismo del boricua.

Gossip Henry Benavides renueva la salsa

“Él es metódico, humilde, impecable trabajando, espiritual, entonces tener el honor de hacer una colaboración con él es ciento por ciento enriquecedor.

"Por otra parte, qué te puedo decir, es un reto personal, un reto para la autoestima, porque hay que afrontar la realidad, uno se ve muy normalito al lado de él, ya sé para donde se van a ir todas las miradas –dice entre risas–, pero por esta canción todo vale la pena”, comentó el cantante en entrevista para El Sol de México.

Yatra compartió que fue él quien envió el tema a su colega, sin embargo no la pasó nada bien mientras obtenía respuesta. “Me dejó esperando un buen tiempo en el que yo no dormía, no comía… Hasta que un día llamó y me dijo ‘hermanito, estaba ocupado siendo papá, ¿todavía se puede hacer algo con la canción?’ Yo simplemente no podía creerlo, pero así fue”.

Aunque Sebastián Yatra y Ricky Martin se han posicionado recientemente en las listas de popularidad por sus temas urbanos para bailar, Falta amor se trata de una canción mucho más romántica de ritmo lento con la que ambos se quisieron arriesgar a lanzar.

“Las baladas son una pieza muy importante en mi carrera, Devuélveme el corazón, No hay nadie más, Cristina, Un año, todas son canciones que marcaron puntos importantes en mi vida, que me han conectado con la gente de una manera increíble. Yo soy un romántico empedernido y sé que Ricky también, hay momentos para bailar y otros para ser profundos y sensibles. Nosotros estamos enamorados de esta canción y sé que ustedes también la van a adorar”, dijo.

Gossip Alejandro Sanz lanza tema tras show online

Como el resto del mundo, Yatra se encuentra resguardado con su familia frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, lo que para él ha sido una oportunidad para disfrutar a su familia y reflexionar sobre lo que viene en un futuro a su carrera.

“Sé que vendrá un renacer absoluto después de este momento que estamos viviendo, toda mi fe está puesta en que lo superaremos juntos y está claro que, tanto las canciones como la gira que vienen tendrán un cambio radical después de esto. La música siempre ha sido un reflejo de los sucesos históricos , los sonidos han contado durante cientos de años lo que está pasando en el mundo y ahora no será diferente, el arte es sin duda la mejor manera de hacer una crónica de la vida, ya vendrá la luz y eso lo veremos juntos”.

El cantante se prepara para iniciar las filmaciones de la serie de televisión que prepara con Tini, su novia, y que será parte de la programación de la plataforma digital Disney+. Para prepararse, dice que toma como inspiración a una figura tan grande como Al Pacino.