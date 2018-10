Sebastián Zurita le entra al teatro musical

Muchas veces el teatro ha rendido tributo a las carreras de grupos y solistas, así hemos sido testigos de cómo las canciones de artistas que fueron icono de alguna época fueron materia prima para la creación de musicales. Ejemplo de ello son Mamma mía, basada en las canciones de Abba, que incluso tiene su versión en cine y Hoy no me puedo levantar, que toma los temas que hizo famosos el grupo Mecano. Ahora toca el turno a la obra del grupo español Jarabe de Palo, que con su líder Pau Donés ya avalaron el trabajo que prepara como productor el actor mexicano Sebastián Zurita.

"Estamos ya en los últimos detalles del musical basado en las canciones de Jarabe de Palo, ya hicimos unas lecturas en México con Morris Gilbert y Ocesa, pero parece que el estreno será en Madrid en el 2020, ya estamos reuniendo a un equipo muy talentoso que ha acumulado su experiencia en Broadway, Paul Donés ya conoce el proyecto y nos dio luz verde", expresó.

Sebastián no dio otros detalles, como quiénes podrían ser los próximos protagonistas de este musical, pues es muy temprano para hablar, dado que el montaje llegaría a México después del año 2020.

Jarabe de Palo es un grupo de pop rock que acaba de cumplir 22 años de trayectoria, en México es asiduo participante de festivales como el Vive Latino y ha logrado penetrar con su música a varias generaciones.

Foto: Especial

Con 11 discos de estudio, cuenta con éxitos como Flaca, Grita, El lado oscuro, Dos días en la vida, Te miro y tiemblo, Depende, Perro apaleado, Dueño de mi silencio y Humo, éste último tema lo escribió Donés mientras enfrentaba el proceso para atenderse un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016.

Así que material hay de sobra para ir contando una historia a partir de las canciones de Jarabe de Palo, mientras Sebastián también se mantiene ocupado con otro proyecto, también un musical que creó con su hermano Emiliano y su padre Humberto Zurita, pues su experiencia al dirigir Enemigo de clase, en la que trabajó con ellos, lo llevó a escribirlo.

“No puedo hablarte mucho de él todavía, lo estamos puliendo y deberemos de adaptarlo al inglés, porque fue hecho en español, pero gustó mucho a unas personas que quieren llevarlo para su estreno a Londres”.

Sebastián adelantó también que el próximo año estará muy ocupado con la filmación de una nueva serie, "serán cuatro o cinco meses de filmación, es una serie de comedia y se transmitirá en una plataforma digital, aún no sabemos la fecha de estreno pero el primer semestre del año nos mantendrá muy ocupados, ahí además de actuar, mi empresa será la encargada de la producción".

Por si fuera poco, como actor logró ser parte de la segunda temporada de la serie The Oat, donde compartirá créditos con Dilshad Vadsaria y es una producción de Sony-Crackle, “hice el casting en México y luego fui a Estados Unidos donde tuve que trasladarme a Puerto Rico, donde se están filmando las escenas, es una serie dramática, el público me verá ahí haciendo cosas muy diferentes a las que he hecho en mi carrera”, expresó.

Sebastián Zurita participa en la película Si yo fuera tú, actualmente en cartelera, ópera prima del director Alejandro Lubezki, y aunque su papel no fue tan destacado, el actor reconoce que para él "no hay papeles ni personajes chicos, el atractivo de esta película fue su historia, es un producto de calidad, el número de actores de gran renombre que participan y que además, era el debut como director de Alejandro Lubezki", expresó en entrevista telefónica.

Los atractivos que la cinta le ofreció, fueron suficientes para ser parte del elenco, "me encantó trabajar en esta historia y la verdad, no me sentí desaprovechado, falta ver la película porque no la he visto, tendré oportunidad en unos días cuando viaje a la Ciudad de México, ahí ya veremos", expresó el también productor.