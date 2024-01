¿Selena Gomez se retira de la música? La cantante revela sus planes a futuro

Selena Gomez dio mucho de qué hablar el pasado mes de diciembre tras confirmar su noviazgo con el productor Benny Blanco y ahora que ha empezado el año nuevo, la cantante vuelve a estar bajo los reflectores.

La intérprete sorprendió a sus fans luego de que se diera a conocer que podría retirarse con un último álbum.

"E News!" filtró un adelanto del podcast "Smartless", donde Selena confiera que podría lanzar un álbum más antes dejar su carrera musical, pues al paerecer la artista busca desarrollarse en otros ámbitos como la actuación.

"Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada", confesó en el programa.

Lo anterior ha alarmado a sus seguidores pues desde hace tiempo esperan un disco nuevo, y aunque en 2023 estrenó el tema "Single soon", nunca habrían esperado que la celebridad tuviera en mente retirarse de los escenarios.

Hasta ahora, Gomez no ha dicho nada más al respecto y tendremos que esperar que el podcast sea publicado en su totalidad para saber qué más dio a conocer la estrella.

Selena Gomez nominada a Mejor Actriz

Si Selena Gomez quisiera dejar la música para quiere seguir incursionando en la actuación, no podrías culparla pues la realidad es que desde que se volvió una de las protagonistas de la serie "Only murders in the buiding", las criticas sobre su interpretación han sido muy buenas.

Incluso, la celebridad fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Serie de Televisión.

Además, el programa ha tenido una excelente respuesta por parte del público hasta el punto de que el año pasado se anunció de manera oficial que tendrá una cuarta temporada a traves de la plataforma de streaming Hulu.

Por otro lado, la cantante estrenó en 2023 su documental "Mi mente y yo" en Apple TV, donde Selena se abre completamente con sus fans y habla sobre el lupus que padece, así como su diagnóstico de trastorno bipolar poniedo sobre la mesa el tema de la importancia de la salud mental y las batallas que que se tienen que enfrenar.