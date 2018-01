Selena Gomez y Justin Bieber recibieron el Año Nuevo en México ¿juntos?

El pasado veintinueve de diciembre, se confirmaron rumores de que la cantante estadounidense Selena Gomez se encontraba disfrutando de las playas de Los Cabos acompañada de sus amigas.

Sin embargo, los fans comenzaron a crear polémica en redes sociales después de que unas fotografías de papparazi mostraran al famoso cantante canadiense Justin Bieber llegando al mismo destino turístico con sólo un día de diferencia.

Algunas fuentes internacionales de espectáculo comentan que la pareja, quienes ya han sido vistos en múltiples ocasiones juntos, pasaron año nuevo en Los Cabos, haciendo más fuertes los rumores de que están oficialmente como pareja.

Bravo 👏👏👏 Justin tus primeras fotos en los cabos bien hecho 😢😢 😢 @memep @estherthecutie_ @justinbieber @Kimy2Ramos pic.twitter.com/jeMvVkUSYa — Lourdes Discua (@discua_lourdes) 31 de diciembre de 2017

Otra de las situaciones que llamó la atención de sus fieles seguidores, son algunas fotografías que comenzaron a rodar por internet, en las que Selena Gómez, muestra muy orgullosa una cicatriz en su pierna derecha.

Look at my woman proudly showing off her scar 😭😭😭 You deserve the whole world my brave queen @selenagomez pic.twitter.com/WVsz5An9SV — mari (@selenasfirework) 31 de diciembre de 2017

Es importante recordar que a mediados del 2017, la cantante recibió un transplante de riñón de parte de su mejor amiga Francia Raisa, debido a la lucha que enfrentó contra el Lupus.

A pesar de que esa cicatriz estaba cubierta por el traje de baño, los fans comenzaron a especular que la marca en la pierna podría tratarse a una secuela sobre la lucha que enfrenta la actriz contra la enfermedad.