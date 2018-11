Seré un esquizofrénico en Rambo, advierte Oscar Jaenada

El actor español Óscar Jaenada, que se hiciera famoso por su carterización de Luisito Rey en la serie Luis Miguel, confirmó su participación en la película estadounidense Rambo 5 con Sylvester Stallone con locaciones en Bulgaria e Islas Canarias.



"Personifico a uno de dos mexicanos, el más esquizofrénico en la trama que tienen un encuentro con Rambo", expresó a su paso por la alfombra roja de la quinta edición de los Premios Fénix.

El actor se congratuló de la apabullante aceptación de la serie Luis Miguel por parte del espectador en las plataformas digitales y que le valió la nominación al galardón de los Fénix.

"Si el público me amó y odio en esta ficción fue porque como artistas tenemos que provocar emociones, gracias a que mi trabajo gusto mucho me encuentro caminando en esta alfombra porque estos premios tienen mucha verdad y cuantificaron el impacto en Latinoamérica y en España ya que varios amigos me felicitaron por este producto audiovisual hecho en México, y su exportación está funcionando muy bien en Argentina y Perú", precisó.

Al recordarle que encarnó en cine a Mario Moreno Cantinflas, dirigido por Sebastián del Amo también confirmó que "con él sigo viendo dos nuevas cintas mantenemos una relación laboral y de amistad que nos lleva a estar en comunicación constante".

Mientras en los días próximos; Óscar Jaenada se integrará al rodaje de Rambo 5 e informó que, "viajaré a Islas Canarias para continuar con la actuación de mi personaje con un mal mental", y adelantó que tentativamente la cinta se estrenará en noviembre de 2019.