Sergio Corona agradece por los compañeros que ha tenido en su carrera al cumplir 96 años

Actor, bailarín y comediante con 75 años de carrera en el entretenimiento mexicano, de los cuáles ha dedicado los últimos 13 a la serie “Como dice el dicho”, Sergio Corona celebra este 7 de octubre su cumpleaños 96.

“Estoy muy contento y feliz. Tengo la fortuna y suerte que a lo largo de mi carrera he tenido buenos compañeros, buenos libretos, buenos escritores, directores y productores que me han ayudado a formar lo que soy”.

Corona considera que “las nuevas generaciones más que yo dejarles un legado; ellos me están enseñando a mí. En vez de dejarles algo a ellos; ellos me dejan un espacio para que yo siga trabajando en la actuación”, expresa el actor.

Sergio Corona, quien a lo largo de su historia ha dejado programas como “Hogar, dulce hogar”, una comedia ochentera en la que hizo pareja con Luz María Aguilar, revela que tal vez una cosa le faltó hacer en la vida: “¡Tener más hijos! “

“Sí, sí, tengo dos hijas y con ellas tuve suficiente. Estoy muy contento con mi familia. Tengo más de 50 años de casado. Vivo con mi esposa”.

También aclara que a sus 96 años no está para “hablar de las dificultades que he afrontado, no toda la vida es fiesta o es alegría, y hay cosas que se deben de tratar con la seriedad que corresponde y con la oportunidad de hacer caso a todas las cosas que se ofrecen en la vida”.

La mayor parte de su vida laboral la dedicó a hacer comedia, además de los programas y películas, se dedicó a fomentar una entrañable amistad con Manuel “Loco” Valdés, que de vez en cuando se alimentaba de su rivalidad futbolística.

Valdés defendió siempre los colores del América, Corona lox de Chivas del Guadalajara y eran clásicas las apuestas que hacían cada vez que se jugaba este clásico, momentos que recuerda con alegría, aunque asegura que en la vida no todo es felicidad.

“Ciertamente no he sido feliz toda mi vida; pero he tenido la fortuna de tener muchas satisfacciones, de tener resultados muy positivos y no puedo decir que he sido feliz, sino que en mi vida he tenido de todo.

“Hay sufrimientos, penas, desgracias por los compañeros, amigos y en el mismo país o por otras personas que me afectan, que me duelen; entonces sufro por eso. Pero tengo otras experiencias que hacen agradable mi vida”.

Mantenerse activo es uno de las grandes satisfacciones de Sergio Corona, quien interpreta a Don Tomás en el programa “Como dice el dicho”.

Contento narra cómo “El Café de El Dicho” se convirtió en un lugar turístico. “Cada viernes que grabamos, nos visita gente de otras ciudades del país o del extranjero y se toman la fotografía con nosotros.

“Cada viernes que me toca llamado llego puntual, hago mi trabajo con mucho cariño y con respeto hacia mis compañeros y diciendo mis diálogos hechos por buenos escritores”.

El año pasado Corona compartió sus memorias en el libro “Te invito a mi camerino”, en el que narra sus aciertos, alegrías, altibajos, triunfos y lecciones que la vida y su profesión en teatro, televisión y cine, le han dado a lo largo de 75 años de trayectoria.