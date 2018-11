Shakira califica de "milagro médico" el volver a cantar

Como un verdadero milagro calificó la cantautora colombiana Shakira su regreso a los escenarios del mundo después de su lesión en las cuerdas vocales que la sacó por un buen tiempo del mundo del espectáculo.

“Sufrí una lesión de mis cuerdas vocales y duré mucho tiempo luchando para encontrar una mejoría, creían que no volvería a cantar. Fue una experiencia muy dura en los últimos tiempos. Me dijeron que una operación era la única solución, pero yo no quería eso, al final ocurrió un milagro médico”, reveló Shakira en entrevista con el diario local El Tiempo.

Recordó que “tan pronto sufrí la lesión en la cuerdas vocales hice un recorrido médico por Estados Unidos en busca de una cura y con múltiples médicos. Todos recomendaban una operación, y decían que no me iba a sanar sin una cirugía. Pero yo no quería pasar por el quirófano”.

El diagnóstico -agregó- “era que una cura diferente a una operación era imposible. Pero el milagro ocurrió, yo creí que sí era posible, no tuve que pasar por un quirófano, y con terapias y fe estoy en pie, otra vez las noches sobre el escenario y cantando para mi público”.

La artista, quien presentó este fin de semana en Bogotá el show El Dorado World Tour de Shakira, dijo que en este concierto sintió uno de los placeres más gratos de su vida porque le permitió hacer un recorrido por una parte de su repertorio musical.

“Iniciar con ‘Estoy aquí’, pero ahora con una versión mucho más electrónica, y solo porque me apetecía sumergirme en esas aguas, pero respetando los acordes, la melodía, el espíritu de esa canción, y a su vez invitar a la gente a que baile como si fuese otra canción (…) También incluí 'Loba', lanzada en el 2009, y canciones que escribí a los 17 años, como ‘Antología’, y otras que escribí el año pasado”, recordó.

Agregó: “Es una carrera muy rica y llena de muchos éxitos. Seguro al público le quedaron faltando canciones (...) Me he quedado con las ganas de incluir en este repertorio algunas canciones como 'Ciega, sordomuda', pero tampoco quiero aburrir a la gente y que me echen del escenario (risas): ‘Oye, Shakira, ya bájate, por favor”.

“He hecho el concierto más largo de mi carrera: son dos horas en el escenario. Cantando, bailando, sin parar, nunca pensé que a los 41 años podría cantar y bailar de esta manera y resistir el trote que llevo”, anotó.

Contó que cuando “tenía 18 años mi hermano me sacaba en brazos del escenario después de un concierto de una hora y cuarto; me sacaba con un banano, con un guineo, como decimos en Barranquilla. Salía casi desmayada y tenía 18 años. Hoy salgo cantando, bailando, y no me duerme nadie hasta las cuatro de la mañana”.