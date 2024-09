Siddhartha sigue conquistando al mundo en solitario

Jorge Siddhartha "España es un lugar al que hay que dedicarle tiempo y amor" si se quiere triunfar como artista latinoamericano.

Inmerso ahora en una gira por Europa, Siddhartha, uno de los grandes representantes del pop-rock alternativo mexicano, vuelve al país ibérico en el que “no le resultó fácil” darse a conocer. El artista confiesa que los cantantes latinoamericanos, incluso aquellos, “con proyectos que son grandes en otros lugares, encuentran muchos obstáculos para destacar en España. Hay que venir con mucha frecuencia".

Pese a las dificultades iniciales, Siddhartha, logró abrirse paso en España con dos llenos en la capital el pasado enero, cuando el músico visitó el país con motivo de su gira “00:00”.

Un resultado del que el mexicano se enorgullece y que achaca a un proceso largo "cocinado a fuego lento”, ya que, "el público español no consume tanta música latina, más allá de los estilos más comerciales. Habíamos dejado semillitas y no sabíamos qué frutos habían traído”, explica el músico, que se muestra muy satisfecho ante el recibimiento del público español y expectante por su nueva gira que lo llevará a Zaragoza (norte), Barcelona, y Madrid.

Siddhartha descarta “subirse a la ola” de géneros como el reggaeton o el trap latino, y asegura que, “ya existen demasiados exponentes de esos estilos y no tengo afán de seguir tendencias”.

Él mismo define sus canciones como un “contrapeso” a esa música más comercial, el lugar a donde mucha gente va y que cubre un vacío en la industria musical actual.

“Yo hago la música que a mí me gusta escuchar, soy muy feliz cuando la música que está en mi cabeza y cobra forma… se materializa”.

El nuevo álbum, según el artista, le ha permitido redescubrir y valorar su cultura, además de explorar ritmos de su México

Bajo esta premisa, el cantante ha publicado el EP “Miel de azar”, compuesto de seis canciones que no estaba destinado a ser un álbum y que sirve como preludio a un nuevo proyecto que llegará al público en la primavera de 2025.

Un nuevo álbum que, según el artista, le ha permitido redescubrir y valorar su cultura y explorar ritmos de su México natal tales como la ranchera, para fusionarlos con su música más experimental.

El EP Miel de azar, compuesto de seis canciones / Cortesía

Una tarea que confiesa tener pendiente ya que, en sus inicios y a lo largo de su trayectoria, su música “no era tan de raíz sino música del mundo”.

El ex batería de Zoé durante dos años, reflexiona sobre su paso por la emblemática banda y confiesa que fue, “un regalo de la vida, nunca me arrepentí de tomar la decisión de abandonarla, ya que empezar mi proyecto en solitario fue lo mejor que me pudo pasar.

“Tener una banda es compartir, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco egoísta, me gusta dirigir mi barco”, cuenta. Asegura que iniciar su carrera en solitario, y pasar de batería a cantante, le proporcionó la libertad de expresar su música “sin filtros”.

“Tuve la oportunidad de crecer y tener la aceptación del público”, y asegura que al momento de tomar la decisión hubo algunas “dificultades”, ya que abandonar Zoé supuso dejar atrás esa comodidad y enfrentarse a la posibilidad de que su proyecto individual no funcionase.

“Estoy donde debo estar”, ataja contundente el tapatío, quien detalla que su objetivo “nunca fue hacer dinero” sino hacer “la música por la música”.