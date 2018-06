¡Sin dobles! Así filmó Tom Cruise el mortal salto Halo para Misión Imposible

Los Ángeles, EU.- Sin la ayuda de dobles, el actor estadunidense Tom Cruise realizó un salto HALO para una de las escenas de mayor adrenalina en la película "Misión: Imposible-repercusión.



Este salto es principalmente utilizado en la milicia y se caracteriza por iniciarlo a gran altura, con una apertura de paracaídas a baja altitud (High Altitud Low Opening, HALO), se informó mediante un comunicado.

La compañía distribuidora de cine Paramount Pictures lanzó un detrás de cámaras de la filmación de la sexta entrega de "Misión imposible".

A full year in the making. Check out how we did it. #MissionImpossible Falloutpic.twitter.com/FMsPWfSZfR — Tom Cruise (@TomCruise) 3 de junio de 2018

Como es característico de Cruise, durante el rodaje hizo sin el apoyo de dobles todas las escenas de acción, bajo la dirección de Christopher McQuarrie, quien también dirigió la cinta anterior.

Así, el actor realizó un salto desde aproximadamente ocho mil metros de altura, convirtiéndose en el primero en llevarlo a cabo.



I've always wanted to do a sequence like this. Here's a look at the helicopter stunt from #MissionImpossible. pic.twitter.com/C1cXFPiBZV — Tom Cruise (@TomCruise) 7 de febrero de 2018

En el video, Allan Hewitt, coordinador de paracaidismo, explicó: “Un salto militar a siete mil 620 metros de altura, abrir un paracaídas a menos de 609 metros y entrar en un país extranjero sin que lo detecten, eso es un salto HALO”.

En el largometraje, que se estrenará el 26 de julio próximo, también participan Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Michelle Monaghan, entre otros.