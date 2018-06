Sirena, la serie donde los personajes míticos salen de la inocencia

El canto de una sirena puede seducir a cualquiera. Su figura delicada y angelical han hecho de este personaje uno de los mitos más fantásticos y reconocidos en el cine y la televisión. Pero, ¿qué pasa cuando los ojos seductores se vuelven pálidos y aterradores? ¿O cuando la brillante y delicada cola de estas criaturas actuanticas cambia por una textura dura y espinosa?

Con esta percepción es que se desarrolla Sirena, la serie de televisión que hoy se estrena por Sony a las 22 horas. Una producción que muestra otra imagen sobre estos personajes que durante tanto tiempo han llamado la atención del público.

“Creo que es una mitología que, de alguna manera, ha cambiado totalmente. Como la idea de la sirena, pues ha sido diluida en muchos sentidos y ahora estos personajes se muestran como súper depredadores”, explica el actor Alex Roe, quien en esta serie interpreta a Ben Pownall, “un apasionado biólogo marino”.

“Definitivamente con esa serie creo que se está desmoronando la mitología y mostrando algo familiar, pero en una nueva forma de ver algo que es increíblemente conocido y global: todo el mundo tiene un mito sobre las sirenas, no importa de qué cultura vengas”, añade el actor Ian Verdun, que da vida al trabajador Xander McClurees.

Sirena es la historia de Ryn (Eline Powell), una joven que es atrapada por un barco del que logra escapar después de atacar a uno de sus tripulantes. En su huida decide quedarse en Bristol Cove, una ciudad costera cuya leyenda la señala como el hogar de estas criaturas míticas.

“La primera vez que leí el guión por segunda ocasión me di cuenta de la oscuridad que con lleva la historia. Cómo el personaje de una sirena es en realidad un depredador, y cuando se enfrenta a algún tipo de adversidad maneja la situación de manera violenta”, destaca Alex Roe.

Para el actor, que también ha trabajado en cintas como La quinta ola, el acierto de Sirena tiene que ver con el tono científico en el que se desarrolla, pues esto hace que la historia tenga una mayor verosimilitud.

“Hay una frase que mi personaje dice ‘El 95% de los océanos permanecen inexplorados’, y no sabía si eso era verdad o no, pero investigué y descubrí que era cierto. La posibilidad de lo que pueda existir abajo en las profundidades que no hemos descubierto era algo muy emocionante, y el hecho de poner a estas sirenas como una especie de verdad científica era muy interesante”, señala.

Sirena se compone de 10 capítulos que estarán al aire cada semana por Sony y pronto comenzará el rodaje de la segunda temporada que ya ha sido confirmada.