Sixto Rodríguez dejó la música sin saber que sus canciones serían símbolo del Apartheid

Sixto Rodríguez murió hoy a los 81 años de edad, dejando de lado una carrera que pese a sus bajas, finalmente fue reconocida gracias al documental "Searching for Sugar Man", que se llevó el Oscar en el 2012

Asimimso, el cantautor estadounidense de origen mexicano terminó dejando un legado sin siquiera saberlo en los años donde el Apartheid se apoderaba de Sudáfrica.

Hoy te explicamos cómo fue que las canciones del artista terminaron siendo un símbolo y casi un himno en aquella época de la segregación de los afroamericanos.

Sixto Rodríguez, símbolo contra el Apartheid

Sixto Rodríguez tuvo una trayectoria musical que pasó desapercibida en Estados Unidos luego de dos álbumes: "Cold Fact" (1970) y "Coming From Reality" (1971), pero la suerte no estuvo de su lado.

El artista no tuvo mucho éxito y su discográfica quebró, por lo que ni siquiera llegó a terminar un tercer álbum y decidió dejar la música para terminar trabajando en una empresa de demoliciones.

Sin embargo, la vida le tenía preparado un giro inesperado con la llegada del Apartheid, un sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica y otros estados sudafricanos, basado en la segregación de la población por motivos raciales o étnicos.

Su conjunto de leyes establecían un sistema desigual que se centraba en la discriminación de la población negra durante gran parte del siglo pasado.

A mediados de los años 80, los discos de Rodríguez reaparecieron por casualidad en Australia y Sudáfrica, donde se convirtieron en éxitos.

En Sudáfrica, durante los años en que el Apartheid se volvía cada vez más fuerte, las canciones de Rodríguez resurgieron casi como un himno contra dicho sistema gracias a sus letras.

Las letras de Sixto hablaban sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos, lo que finalmente se convirtió en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial.

¿Qué es "Searching for Sugar Man"?

Rodríguez entonces, se volvió todo un ícono de la lucha sin siquiera saberlo, y pese a que se música traspasó fronteras, en aquel momento la mayoría de la gente seguía sin saber quién era exactamente.

Sin embargo, en 2012 el sueco Malik Bendjelloul se vio interesado en la historia de Sixto Rodríguez y decidió llevar su vida a la pantalla grande. Fue así como nació "Searching for Sugar Man".

"Searching for Sugar Man" es el documental que retrata la vida de Sixto y con el que el mundo pudo conocerlo.

El filme tuvo tanto éxito que ese mismo año, se llevó el Oscar a Mejor Documental, el premio del jurado y el premio del público del Festival de Sundance, así como un premio BAFTA.

La popularidad de "Searchin for Sugar Man" provocó que la discográfica Blue Goose Music de Australia comprara su catálogo de canciones de Rodríguez y sacara al mercado los discos que anteriormente habían pasado sin pena ni gloria en EU.

Además de un tercer álbum titulado "At his Best" donde se compilaba lo mejor de sus temas, reviviendo así su carrera 40 años después.

Finalmente, la cinta termina contando la historia de un músico que se convirtió en un símbolo de esperanza en la Sudáfrica del Apartheid mientras fue ignorado en su propio país; un ave fénix que resurgió de las cenizas sin esperarlo en absoluto.

Con información de EFE