Smashing Pumpkins se reúne y anuncia una gira por EU

El grupo estadounidense de rock alternativo Smashing Pumpkins, liderado por Billy Corgan, se reunirá para ofrecer una gira de conciertos en Estados Unidos este verano, informó hoy la banda en su cuenta oficial de Twitter.

El cantante y guitarrista Billy Corgan unirá fuerzas con el guitarrista James Iha y el batería Jimmy Chamberlin, pero en esta reunión faltará la bajista D'Arcy Wretzky, que era la cuarta componente de la formación clásica de The Smashing Pumpkins.

Ante los rumores crecientes en los últimos días acerca de el regreso del grupo, D'Arcy Wretzky aseguró que no había sido invitada a volver a Smashing Pumpkins, mientras que sus excompañeros defendieron que le habían ofrecido reincorporarse a la banda en repetidas ocasiones.

Bajo el nombre "Shiny And Oh So Bright Tour", la gira de Smashing Pumpkins comenzará el próximo 12 de julio en Glendale (Arizona, EU) y pasará por otras ciudades de América del Norte como Houston, Atlanta, Miami, Nueva York, Toronto o Los Ángeles antes de culminar su andadura el 7 de septiembre en Nampa (Idaho, EU.).

The Smashing Pumpkins "Shiny And Oh So Bright" Tour - Billy Corgan, James Iha, Jeff Schroeder, and Jimmy Chamberlin celebrating songs from their first 5 albums from Gish to Machina. Tickets available Friday Feb 23rd beginning at 10AM local. pic.twitter.com/10GRfCrJfl — Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) 15 de febrero de 2018

Smashing Pumpkins adelantó que en estos conciertos tocarán sólo canciones de sus cinco primeros discos.

Fundada a finales de los años 80 en Chicago, Smashing Pumpkins fue una de las bandas más populares del rock alternativo en todo el mundo en los años 90 gracias a destacados álbumes como "Siamese Dream" (1993) o "Mellon Collie and the Infinite Sadness" (1995), antes de que las broncas y los problemas de adicciones y depresión entre los miembros del grupo truncaran su trayectoria.

07/12 – Glendale, AZ Gila River Arena

07/14 – Oklahoma, OK Chesapeake Energy Arena

07/16 – Austin, TX Frank Erwin Center

07/17 – Houston, TX Toyota Center

07/18 – Dallas, TX American Airlines Center

07/20 – Nashville, TN Bridgestone Arena

07/21 – Louisville, KY KFC Yum! Centre

07/22 – Atlanta, GA Infinite Energy Arena

07/24 – Miami, FL American Airlines Arena

07/25 – Tampa, FL Amalie Arena

07/27 – Baltimore, MD Royal Farms Arena

07/28 – Philadelphia, PA Wells Fargo Center

07/29 – Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

07/31 – Boston, MA TD Garden

08/01 – New York, NY Madison Square Garden

08/04 – Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

08/05 – Detroit, MI Little Caesars Arena

08/07 – Montreal, QC Bell Centre

08/08 – Toronto, ON Air Canada Centre

08/11 – Columbus, OH Schottenstein Center

08/13 – Chicago, IL United Center

08/16 – Kansas, MO Sprint Center

08/17 – Indianapolis, IN Bankers Life Fieldhouse

08/19 – St. Paul, MN Xcel Energy Center

08/20 – Omaha, NE Centurylink Center

08/21 – Sioux Falls, SD Denny Sanford Premier Center

08/24 – Seattle, WA Key Arena

08/25 – Portland, OR MODA Center

08/27 – Oakland, CA Oracle Arena

08/28 – Sacramento, CA Golden 1 Center

08/30 – Los Ángeles, CA Forum

09/01 – San Diego, CA Viejas Arena

09/02 – Las Vegas, NV T-Mobile Arena

09/04 – Salt Lake City, UT Vivint Smart Home Arena

09/05 – Denver, CO Pepsi Center

09/07 – Nampa, ID Ford Idaho Center