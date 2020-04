Sofía Vergara es la nueva musa de Dolce&Gabbana

La actriz colombiana Sofía Vergara es la nueva musa de una de las líneas de bolsos de la colección primavera-verano 2020 de la firma italiana Dolce&Gabanna, una alianza que se forjó hace meses y que ahora adopta un cariz solidario.

Es la primera vez que la protagonista de "Modern Family" forma parte del universo de Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Mundo Melania Trump cumple 50 años, festejará en familia

Sobre un balcón cuajado de flores de intensos colores, la actriz posa con uno de los bolsos de un azul intenso y otro de un tono verde selva, de la colección "Devotion", de la firma.

En cada imagen, facilitada por la firma, Sofía Vergara luce dos ceñidos vestidos con enormes flores, uno en una gama de los rosas y otro de los lilas, frente a un mar en calma de fondo.

Según explican los diseñadores en las redes sociales, la nueva campaña de bolsos protagonizada por la actriz "celebra la vida y la belleza de Italia".

Dolce&Gabbana anunció que con la intención de fortalecer "los esfuerzos hacia la investigación científica en beneficio de la salud mundial" donarán, a partir de mañana, 28 de abril, una parte de los ingresos de las ventas de esta colección de bolsos a la Universidad Humanitas para "ayudar a sus iniciativas de salud global".

Amore for Scientific Research.

The new Devotion Bag campaign starring Sofia Vergara, shows our devotion to the cause.

From tomorrow, a portion of proceeds will be donated to Humanitas University to aid their global health initiatives. pic.twitter.com/S7GRDvs10k — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) April 27, 2020

Al conocer esta decisión, la actriz ha reaccionado con un comentario en Instagram explicando que "lo que ya era una campaña tan especial significa aún más saber que los ingresos se destinarán a la investigación de salud global. Gracias @dolcegabbana".

Italia es uno de los países más afectados por la pandemia, donde el coronavirus ha causado más de 26.000 fallecidos y casi 200.000 casos de contagio desde que se inició la emergencia, según el último balance oficial.

Sofía Vergara dijo adiós, hace unas semanas, a la serie que la dio la fama "Modern Family", que decidió dar por finalizada su historia tras 244 episodios, y ahora forma parte del jurado del programa de televisión estadounidense "America"s Got Talent" (AGT) junto a Heidi Klum y Simon Cowell y Howie Mandel.