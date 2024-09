SOY / Christian Chávez transforma el machismo en inclusión LGBTQ+ con "El Rey de los Machos”

Acelerado y con poco tiempo para una entrevista, Christian Chávez tomó la llamada para platicarnos de sus nuevos proyectos en los que mantiene continuidad de su más importante misión, sobre difundir los temas de la inclusión y terminar con el rechazo y odio hacia la comunidad LGBTQ+.

En plena grabación de la nueva serie El rey de los machos, en la cual participa con el papel de Jerónimo, uno de los villanos principales, describe a esta producción como una oportunidad de hablar de temas que aún preocupan en nuestro país, como la homofobia.

“Siempre estoy buscando la forma de enviar el mensaje de que debes ser tú, que debes amarte, respetarte y levantar la voz para exigir tus derechos. Para mí es un privilegio estar en esta serie que llegó a mis manos hace dos años, y cuando empecé a leer los capítulos dije, ¡no puede ser, esto es algo maravilloso! No podía creer que me dieran la oportunidad, menos que lo hiciera una plataforma como Disney +”, dijo Christian.

La historia de El rey de los machos, se desarrolla en el pueblo ficticio de San José de las Tunas, uno de los más tradicionales de México. Ahí, un joven transgénero llamado Charly (Tirado Morales) quien ha hecho recientemente su transición, decide inscribirse en “El rey de los machos”, un legendario concurso que ha hecho famoso al lugar y pretende determinar quién es el joven “más macho” de la comunidad.

“Imagínate, el protagonista es un chavito transexual y todo esto pasa en un pueblo en México y un día nuestro protagonista decide que ya no es Carlota que ahora es Charlie. Imagínate esta situación en un poblado en México y lo más interesante de la serie, es esa competencia donde se demuestra quién es el más macho. Entonces nuestro protagonista es un ejemplo de la forma en que debemos romper con todos estos estigmas que existen sobre las personas trans”, afirma el actor.

Sobre su papel de Jerónimo, confiesa que es completamente diferente a otras caracterizaciones que ha realizado en su trayectoria actoral.

“Jerónimo es el presidente municipal, al final no le gusta estar en ese pueblo, él lo que quiere es ser gobernador y ve la oportunidad de lograrlo a través de las redes sociales, pero utiliza un poco la situación en la que se ve envuelto el protagonista”.

La serie consta de ocho capítulos de media hora; está basada en una idea de Diego Bliffeld, con la dirección de Fernando Urdapilleta y producida por TIS.

“La verdad es que está maravillosamente hecha, dirigida, escrita y producida; es de gran calidad y para mí hacer este antagonista me da mucha felicidad sobre todo en un proyecto que habla y tiene un mensaje importante.

“Este papel vino a darme algo nuevo, pero definitivamente el formar parte de un proyecto así, es lo más importante que he hecho en mucho tiempo, aunque este personaje no tenga nada que ver con mi personalidad”.

El cantante confirma que su labor como promotor y defensor de los derechos LGBTQ+, permanece a través de su trabajo como histrión, con el que ha rebasado fronteras, llegando a los rincones más lejanos a nivel internacional.

“Trabajar en producciones como ésta, para mí también es una forma de luchar por los derechos de mi comunidad. Acabo de regresar también de Alemania, en Múnich fui vocero internacional en una convención donde el tema principal era la salud y el VIH, y estuve ahí en una plataforma global hablando con distintas personalidades del mundo sobre esto. Entonces es maravilloso que me contemplen para este tipo de encuentros porque para mí las causas de mi comunidad siempre son muy importantes”.

Sobre el futuro de la comunidad LGBTQ+ en México y a nivel internacional, opina que, “tenemos muchas barreras y mucha represión, y esto en vez de generar más apertura, genera más odio. Han aumentado los crímenes de odio en todas partes, entonces, por un lado hemos ganado muchísimo y tenemos más derechos y tenemos más representación, pero también hay muchos crímenes sobre todo la comunidad trans los cuales no se esclarecen, no hay mucha claridad. Yo espero que México siga creciendo y siga abriendo las puertas, pero es importante que cuide mucho a todos los sectores e la sociedad”.

Dentro de sus tantos contratos está el del musical Mentidrags, donde interpretará el papel de Emmanuel.

“Obviamente me llena de orgullo de emoción poder participar en una obra como Mentiras que llevan tantos años, claro y también en la versión drag que es maravillosa”.

En temas de lo personal, con tanto trabajo, describe cuáles son sus retos y qué es lo que existe en su vida en cuestión del amor.

“Para mí, ahorita lo más importante es mi trabajo, estar tranquilo conmigo mismo; por ahora no estoy pensando tanto en el amor, pero no lo sé, espero que la vida me sorprenda pronto”.,

Sobre la posibilidad de regresar a la música, dice que a pesar de seguir en algunos proyectos, no está entre sus planes algún disco completo como solista, “no sé algún día lo sabremos”.