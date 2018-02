'Soy gay y soy feliz' sentencia hijo de Gustavo Cerati

El cantante y músico chileno-argentino Benito Cerati, hijo del líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, y Cecilia Amenábar, se declaró gay y dijo apoyar el feminismo.

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto Zero Kill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", escribió en sus redes sociales.



El también compositor señaló que el machismo no significa ser hombre, por lo que el maltrato y abuso hacia la mujer no viene del género sino de dicha forma de pensar.

"El maltrato y el abuso no viene del hombre, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista", señaló.

Por otra parte, el cantautor de 24 años, quien consideró que la heterosexualidad es tan sólo una etapa, rechazó la idea de que por ser figura pública deba "comportarse" y ser un ejemplo para la sociedad.

"Hasta un par de días pensaba distinto, pero hoy por hoy me parece nefasto el concepto de que una 'figura pública' solo por eso tenga que dar un ejemplo. Me parece nefasto que a mí se me exija dar un ejemplo de cómo ser si, en principio, jamás me preguntaron si quería ser figura pública".