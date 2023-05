Su fuerza convirtió a Tina Turner en la reina del rock

“El mundo. Ahí es donde quiero ir”, decía Tina Turner en una de las líneas de su documental, “Tina”, al hablar sobre los sueños que tenía siendo una niña que creció en Brownsville, Tennessee, en el seno de una familia de clase media.

Sin duda ese objetivo lo logró con creces, al haberse convertido en una de las figuras más importantes de la música tras haber cosechado 16 nominaciones al Premio Grammy (de los cuales obtuvo ocho), y haberse sumado al salón de la fama del Rock and Roll en 2021.

Nacida bajo el nombre de Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939, la cantante comenzó a explorar su amor por la música en el coro de la iglesia. “Cantábamos canciones de amor, del dar y hacer lo correcto. Todo lo que hace la vida buena, esos fueron buenos tiempos”, recordaba en su documental.

Su carrera profesional inició en los años 50, como colaboradora de su entonces esposo, Ike, como parte del grupo Ike & Tina Turner, para 1960 ya comenzaba a cosechar éxitos musicales, en 1961 recibió su primera nominación al Premio Grammy gracias al tema “It´s gonna work out fine”.

“Destacaba toda ella. Su voz, su originalidad. Ella empezó haciendo covers de rock a su estilo, eso no existía. Ella obviamente fue única en ese aspecto”, comentó en entrevista Kenny Avilés, integrante del grupo mexicano Kenny y los Eléctricos, quien además encontró en Tina su mayor influencia musical.

“Me impactó su fuerza, su energía, su voz. Me encantaba como se vestía, incluso recuerdo que me hice un vestido inspirado en ella. Recuerdo que era un vestido de picos enfrente, que a ella le gustaba mucho lucir sus piernas, tenía unas piernas espectaculares. Me encantaba”, agregó la rockera.

En el año 2000 se retiró momentáneamente de la música | AFP

UN ESTANDARTE DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Esta etapa al lado de Ike estuvo marcada por episodios de violencia física y sexual, tras haber escapado de ese matrimonio y hablar de su experiencia abiertamente, la convirtieron en un estandarte de fortaleza femenina.

Angie Contreras, vocera de la asociación “Mujeres Vivas y Libres”, señaló que el haber salido de esa relación para seguir su camino hacia el estrellato, fue un movimiento que la llevó a ser un ejemplo de resiliencia.

“Si esta mujer que llenaba estadios y tenía muchos Grammys había vivido eso, te hablaba de que la violencia estaba tan normalizada. Era algo que se quedaba en lo privado, pero ella sale a hablarlo, empezar a hacerlo político y hacerlo público, y dejar en claro que cada una era dueña de sus historias”.

En la biografía que publicó en 1986, Tina recuerda cómo la adicción de su exesposo a las drogas y al alcohol lo llevaba a ser agresivo, e incluso señaló que utilizaba su nariz como saco de boxeo.

A finales de los 70 logró salir de esa relación abusiva, y en 1983 comenzó su carrera como solista con el tema “Let´s stay together”. “Estaba emocionada y feliz por tener esa libertad de hacer algo diferente”, mencionaba la cantante en el documental acerca de esta etapa en solitario.

“Hoy en día tal vez es normal decir dejas al esposo y continúas tu carrera, pero en esa época era casi un pecado pensar en el divorcio. Se creía que esos problemas se quedaban en casa”, señala Angie Contreras.

En 2013 se retiró definitivamente de los escenarios | EFE

“Cuando una habla, las demás empatizamos. Ella no necesitaba nombrarse feminista para hablar de la causa, el hecho de saber que todas entendemos y sentimos lo que estaba pasando, todas hemos pasado por algún tipo de violencia, y con ello lo empatizamos”.

En 1984 Tina presentó “What´s love got to do with it”, uno de sus temas más conocidos, que le valió dos premios Grammy y en 2011 fue incluido en la lista de “Las mejores 500 canciones de todos los tiempos”.

Su carrera continuó con álbumes como “Break every rule”, “Foreign affair”, “Tina live in Europe”, “Wildest dreams” y “Twenty four seven”.

También tuvo una incursión en el séptimo arte, al participar en el soundtrack de “Mad Max: Beyond Thunderdome” con “We don´t need another hero” en 1985, así como en el de la cinta “Golden eye” de James Bond, con un tema homónimo escrito por Bono y The Edge de la banda U2.

En el año 2000 se retiró momentáneamente de la música, aunque se mantuvo sacando discos recopilatorios, en 2008 reapareció cantando al lado de Beyoncé dentro del marco de los Premios Grammy.

Ese mismo año realizó una gira, y en 2009 editó un CD con DVD titulado “Tina Live”, donde se recopila parte de lo que se vivió en ese tour. En 2013 se retiró definitivamente de los escenarios, y permaneció alejada hasta su muerte este 24 de mayo de 2023, tras una larga batalla contra el cáncer.

CONTINÚA SU REINADO

Tras la noticia de su fallecimiento, las búsquedas en Google relacionadas con su nombre aumentaron un cuatro mil 200 por ciento en México, según dio a conocer la plataforma por medio de un comunicado.

Hasta la fecha, su música rebasa las 267 millones de reproducciones en YouTube, siendo Sao Paulo, Londres, Santiago, Milán y París las ciudades donde más se escuchan sus canciones en todo el mundo.

Entre los temas más escuchadas figuran “The best” (60.9 millones de vistas), “What´s love got to do with it” (42.9 millones) y “Proud Mary” (14.3 millones de vistas). Sobre esta última, que es a su vez un cover de Creedence Clearwater Revival, Kenny Avilés opinó que es una de las más significativas de la cantante, debido al estilo que le imprimió.

“La hizo suya, con su baile y todo. Era la canción fuerte en todos los shows que daba en el mundo”, finalizó.